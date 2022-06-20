Başak Dizer, Babalar Günü'nde eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlunun fotoğrafını paylaştı! Fotoğrafta dikkat çeken detay... - Son Dakika
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Başak Dizer, Babalar Günü'nde eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlunun fotoğrafını paylaştı! Fotoğrafta dikkat çeken detay...

20.06.2022 08:11

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, nisan ayında kucağına aldığı bebeği Kurt Efe ile beraber ilk Babalar Günü'nü kutladı. Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, oğlu ve eşinin fotoğrafını paylaşarak, "Melekler günü kutlu olsun" dedi. Fotoğrafta bebekleri Kurt Efe'nin yüzünün, "nazar değmesin" denilerek sansürlenmesi de dikkat çekti.

6 yıl önce nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ çifti, nisan ayında Kurt Efe adı verdikleri oğullarını kucağına aldı. Babalık heyecanı yaşayan Tatlıtuğ, dün ilk Babalar Günü'nü kutladı.

"MELEKLER GÜNÜ KUTLU OLSUN"

Instagram'da 857 bin takipçisi bulunan Başak Dizer Tatlıtuğ, Kurt Efe ve Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğraflarını paylaştı. Tatlıtuğ, oğlunun yüzünü göstermediği fotoğrafta eşinin Babalar Günü'nü kutlayarak "Melekler günü kutlu olsun" notunu düştü. Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafı ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Başak Dizer, Babalar Günü'ne özel Kıvanç Tatlıtuğ ve oğullarının fotoğrafını paylaştı

VEFAT EDEN BABASINI ANDI

Başak Dizer Tatlıtuğ, 2019 yılında vefat eden babası Ali Cengiz Dizer için de duygusal bir paylaşım yaptı. Babasının fotoğrafını paylaşan ünlü isim "Seni çok özlüyoruz babacığım. Her gün, ama en çok da bugün. Ah keşke şu an sen yanımda olabilseydin neler vermezdim. Çok özelsiniz, önemlisiniz, cansınız. Babalar hiç eksik olmasa" dedi.

Başak Dizer, Babalar Günü'ne özel Kıvanç Tatlıtuğ ve oğullarının fotoğrafını paylaştı
Başak Dizer, Babalar Günü'ne özel Kıvanç Tatlıtuğ ve oğullarının fotoğrafını paylaştı
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Son Dakika Magazin Başak Dizer, Babalar Günü'nde eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlunun fotoğrafını paylaştı! Fotoğrafta dikkat çeken detay... - Son Dakika


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08:11 Başak Dizer, Babalar Günü'nde eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlunun fotoğrafını paylaştı! Fotoğrafta dikkat çeken detay...
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SON DAKİKA: Başak Dizer, Babalar Günü'nde eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlunun fotoğrafını paylaştı! Fotoğrafta dikkat çeken detay... - Son Dakika
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