Başak Dizer’den Kıvanç Tatlıtuğ’a aşk dolu doğum günü kutlaması - Son Dakika
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Başak Dizer’den Kıvanç Tatlıtuğ’a aşk dolu doğum günü kutlaması

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Başak Dizer’den Kıvanç Tatlıtuğ’a aşk dolu doğum günü kutlaması
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Başak Dizer, 43 yaşına giren eşi Kıvanç Tatlıtuğ’un doğum gününü öpücüklerle dolu kareler ve “İyi ki doğdun aşk” notuyla kutladı.

Kıvanç Tatlıtuğ, 43’üncü yaşını ailesiyle birlikte kutladı. Eşi Başak Dizer, özel gün için sosyal medya hesabından romantik fotoğraflar paylaştı. Karelerde Dizer’in eşini öpücüklere boğduğu anlar da yer aldı.

Başak Dizer’den Kıvanç Tatlıtuğ’a aşk dolu doğum günü kutlaması

“İYİ Kİ DOĞDUN AŞK”

Mutlu evlilikleriyle tanınan çiftin paylaşımında Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ’a sevgisini “İyi ki doğdun aşk” notuyla ifade etti. Çiftin samimi kareleri takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Başak Dizer’den Kıvanç Tatlıtuğ’a aşk dolu doğum günü kutlaması
Başak Dizer’den Kıvanç Tatlıtuğ’a aşk dolu doğum günü kutlaması

TATLITUĞ OĞLUYLA KAMPA GİDECEK

Kıvanç Tatlıtuğ, doğum gününden önce oğlu Kurt Efe’yle bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti. Kamp alışverişi yaptıklarını söyleyen oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtlarken oğlunun görüntülenmesini istememişti.

Başak Dizer’den Kıvanç Tatlıtuğ’a aşk dolu doğum günü kutlaması
Kıvanç TatlıtuğBaşak DizerDoğum GünüMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Başak Dizer’den Kıvanç Tatlıtuğ’a aşk dolu doğum günü kutlaması - Son Dakika
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