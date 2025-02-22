Başak Gümülcinelioğlu'nu görenler tanıyamıyor! Yeni tarzına eşinden dikkat çeken yorum - Son Dakika
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Başak Gümülcinelioğlu'nu görenler tanıyamıyor! Yeni tarzına eşinden dikkat çeken yorum

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Başarılı ve tanınan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, hayranlarına ve takipçilerine yeni imajını sosyal medya hesabından 'Yeniden tanışalım. Ben Başak' notuyla duyurdu. Kızıl saçlarını kısacık kestirip sarıya boyayan Gümülcinelioğlu'nun bu radikal değişikliği takipçilerinden tam not alırken, eşi Mehmet Çağrı Çıtanak ise paylaşımına yaptığı 'İyi değilim!' yorumuyla dikkat çekti.

22.02.2025 11:27  Güncelleme: 11:38
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Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, imaj değiştirdi. Yeni imajını 'Yeniden tanışalım. Ben Başak' notu ile paylaşan ünlü isme eşinden dikkat çeken bir yorum geldi.

Yargı, Erkenci Kuş, Sen Çal Kapımı, Sipahi, Bir Derdim Var ve Kül Masalı gibi çok sayıda projede yer alan Başak Gümülcinelioğlu imaj değişikliğine gitti.

Kızıl saçlarını kısacık kestirip sarıya boyatan Başak Gümülcinelioğlu, yeni imajını sosyal medya hesabından 'Yeniden tanışalım. Ben Başak' notuyla paylaştı.

GÖRENLER TANIYAMADI

Gümülcinelioğlu'nun yeni imajını görenler çok beğendi. Oyuncunun Sen Çal Kapımı dizisinde tanışıp evlendiği eşi Mehmet Çağrı Çıtanak ise eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayarak "İyi değilim!" yorumunda bulundu.

İşte ünlü oyuncunun yeni tarzı...

Başak Gümülcinelioğlu'nu görenler tanıyamıyor! Yeni tarzına eşinden dikkat çeken yorum
Başak Gümülcinelioğlu\'nu görenler tanıyamıyor! Yeni tarzına eşinden dikkat çeken yorum

Başak Gümülcinelioğlu, Sen Çal Kapımı, Mehmet Çağrı, Sosyal Medya, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Başak Gümülcinelioğlu'nu görenler tanıyamıyor! Yeni tarzına eşinden dikkat çeken yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Okur:
    Zaten tanımıyoruz ki.. hem tanısam ne olur tanımasam ne olur .boş haber 44 5 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    tanısaydım ne olacaktı.bana ne faydası var.tanıyan tanımış zaten 24 1 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    enfes kadın gibi kadın nokta 1 9 Yanıtla
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SON DAKİKA: Başak Gümülcinelioğlu'nu görenler tanıyamıyor! Yeni tarzına eşinden dikkat çeken yorum - Son Dakika
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