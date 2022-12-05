Miss Model Of Turkey'e Emrullah Köroğlu damgası! Hem jüride yer aldı hem yarışmacıların kıyafetlerini tasarladı - Son Dakika
Üye Girişi

Miss Model Of Turkey'e Emrullah Köroğlu damgası! Hem jüride yer aldı hem yarışmacıların kıyafetlerini tasarladı

05.12.2022 19:39
Miss Model Of Turkey'e Emrullah Köroğlu damgası! Hem jüride yer aldı hem yarışmacıların kıyafetlerini tasarladı

Birbirinden şık ve farklı tasarımlarıyla moda dünyasındaki yerini alan Glamour Vav markasının sahibi moda tasarımcısı Emrullah Köroğlu, 27 Kasım tarihinde Afyon Karahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan May Thermal Resort &SPA' da düzenlenen Miss Model Of Turkey yarışmasının önemli jürileri arasında yerini aldı.

Şuheda Erkoç'un birinci olduğu yarışmada jüri üyesi olmasının yanı sıra on yedi yarışmacının gözlere hitap eden kıyafetlerini de yine kendisi hazırlayan yetenekli modacı Emrullah Köroğlu, böylece birbirinden şık tasarımlarıyla bir kez daha kendisinden söz ettirmeyi başararak bir ilke daha imza atmış oldu.

Miss Model of Türkiye Komite Başkanı Meryem Gülbüdak yardımcısı ipek Muşlu ve Onur Erdi harika bir organizasyona imza attı

Yarışmaya katılan modeller;

- Elif Su İzci

- Mihri Samadova

- Duygu Akpınar

- Sude Sarıkaya

- Dilara İleri

- Yağmur Yılmaz

- Nurbanu Esen

- Meryem Kayhan

- Elif Sarıyer

- Nil Gül

- Şenel Danabaş

- Şüheda Erkoç

- Aybeniz Erol

- Tuba Özkan

- Nur Sarı

- Şirin Ece Soyulmaz

- Emine Yücel

YORUMLAR
500
Miss Model Of Turkey'e Emrullah Köroğlu damgası! Hem jüride yer aldı hem yarışmacıların kıyafetlerini tasarladı Miss Model Of Turkey'e Emrullah Köroğlu damgası! Hem jüride yer aldı hem yarışmacıların kıyafetlerini tasarladı

Moda, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Miss Model Of Turkey'e Emrullah Köroğlu damgası! Hem jüride yer aldı hem yarışmacıların kıyafetlerini tasarladı - Son Dakika


Son Dakika
19:37 Dosso Dossi Holding'ten yeni yatırım: Şehir otelciliğinde önemli bir marka olma yolunda ilerliyoruz
19:18 Beşiktaş'ın tecrübeli stoperine Dünya Kupası'ndaki performansı sonrası teklif yağıyor
19:13 Serkan Bayram'ın 'Buğday Tanesi' filminin galası yapıldı! Siyaset ve sanat dünyasından önemli isimler katıldı
19:09 Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye vura vura AK Partililere çıkıştı: Çocuk gibi ağlamayın
18:34 Galatasaray taraftarını heyecanlandıran Cristiano Ronaldo açıklaması!
18:01 Enflasyona göre asgari ücret hesaplaması yapıldı! İşte en yüksek tahmin...
17:28 Katar'daki ihtişamlı stat Brezilya-Güney Kore maçından sonra parçalara bölünecek
17:30 Karınca yuvasını inceleyen bilim insanlarından görülmemiş tespit! Süt üretiyorlarmış
17:24 Hakkari'de eşini ve doktor yeğenini öldüren şahıs intihar etti
16:33 Market denetimi, ekipleri bile şaşkına çevirdi! Küflü ve bozuk ürünleri raflara dizmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2022 19:43:14. #1.13#
SON DAKİKA: Miss Model Of Turkey'e Emrullah Köroğlu damgası! Hem jüride yer aldı hem yarışmacıların kıyafetlerini tasarladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement