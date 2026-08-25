Başarılı oyuncu ev parasına elbise giydi! 1,5 kilo altın kullanıldı - Son Dakika
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Başarılı oyuncu ev parasına elbise giydi! 1,5 kilo altın kullanıldı

Başarılı oyuncu ev parasına elbise giydi! 1,5 kilo altın kullanıldı
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Wilma Elles, katıldığı defilede yaklaşık 1,5 kilogram altın kullanılan özel tasarımla podyuma çıktı. Elbisenin değerinin 10 milyon 500 bin TL olduğu belirtildi.

“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisindeki Caroline karakteriyle tanınan Wilma Elles, bu kez podyumdaki görüntüsüyle gündeme geldi. Ünlü oyuncu ve model, özel bir defilede başmanken olarak yer aldı.

Başarılı oyuncu ev parasına elbise giydi! 1,5 kilo altın kullanıldı

MİLYONLUK ELBİSEYLE PODYUMA ÇIKTI

Elles’in taşıdığı özel tasarım, gecenin en dikkat çeken parçalarından biri oldu. Yaklaşık 1,5 kilogram altın kullanılarak hazırlanan elbisenin yapımının aylar sürdüğü ve değerinin 10 milyon 500 bin TL olduğu belirtildi.

Başarılı oyuncu ev parasına elbise giydi! 1,5 kilo altın kullanıldı

Milyonluk tasarımla podyuma çıkan Elles, modellik kariyerine devam edeceğini belirterek “Yaş diye bir şey yok artık. Kendimi çok iyi hissediyorum” dedi.

Başarılı oyuncu ev parasına elbise giydi! 1,5 kilo altın kullanıldı

GELENEKSEL DETAYLAR TASARIMLARA YANSIDI

Defilede el işçiliğinin ön planda olduğu farklı tasarımlar da sergilendi. Tezhip detayları, makrome, tığ işi, el boyaması ve kristal boncuk işlemelerinin kullanıldığı kıyafetler podyumda yer aldı.

Toplam 15 tasarımın tanıtıldığı gecede, geleneksel el sanatlarının modern dokunuşlarla bir araya getirildiği parçalar dikkat çekti.

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Son Dakika Magazin Başarılı oyuncu ev parasına elbise giydi! 1,5 kilo altın kullanıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başarılı oyuncu ev parasına elbise giydi! 1,5 kilo altın kullanıldı - Son Dakika
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