Bülent Şakrak ve Ata Demirer'le dünya evine girmişti! Özge Borak'tan gündem yaratacak evlilik itiraf: Ayıp olmasın diye vazgeçmedim

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Özge Borak, Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV'de yayınlanan Empati isimli programına konuk oldu. Borak, Bülent Şakrak ve Ata Demirer ile yaptığı evliliklerinden ve neden çocuk sahibi olmadığından bahsetti.

"İLİŞKİLERİMİN YOLUNDA GİTMEME İHTİMALİNİ ÖNGÖRDÜĞÜM İÇİN ÇOCUK YAPMADIM"

Neden çocuk sahibi olmak istemediğiyle ilgili konuşan Borak, "Anneyle babayla arkadaş olunmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir miktar tabii ki olabilir ama arkadaş başka bir şey. Kavram karmaşasına gider fazlası. Yetişkince arkadaşlıkta iyiyiz ama. Anneme söylediğim bir şeyi babamdan, babama söylediğim bir şeyi annemden duymamışımdır. Eğer bu saatten sonra olabilirse, onlar gibi ebeveyn olmak isterim. Çocukluğumdan beri istediğim bir şeydi anne olmak. Hep çok istedim ama olmadı. Yaşadığım ilişkilere baktığımda, kimseyi suçlamak için de söylemiyorum, o noktada bazı şeylerin yolunda gitmeme ihtimalini öngörüp, sırf sadece istiyorum diye çocuk yapmadım" dedi.

"EVLİLİKLERİMDE AYIP OLMASIN DİYE VAZGEÇMEDİM"

2006-2010 yılları arasında Bülent Şakrak, 2012-2014 yılları arasından da Ata Demirer ile evlilik yapan Özge Borak, "Sen kendi doğrularına göre yaşıyor musun?" sorusu üzerine evliliklerine değinerek şunları söyledi: "Yaşamıyordum. Büyük oranla yaşamıyordum. Neden? Eski evliliklerime de gidebiliriz. Doğru yolda olmadığına inandığım bir şeyden daha önce vazgeçebilirdim. Ama ayıp olmasın ya şimdi, o kadar da adım attık diye vazgeçmedim. Belki de son 8 yıldır kendi doğrularımla yaşıyorum. Artık kimseye verecek bir hesabım yok. Bu benim hayatım. Kimseye kötülüğüm yok, bu kararı ben verdim diye yaşıyorum hayatı."