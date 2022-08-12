Oyuncu Selen Soyder, Oren Frensez ile olan 7 yıllık evliliğini bitirdi - Son Dakika
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Oyuncu Selen Soyder, Oren Frensez ile olan 7 yıllık evliliğini bitirdi

12.08.2022 10:29

Oyuncu Selen Soyder, 2015'te evlendiği iş insanı Oren Frensez ile olan 7 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Boşandıktan sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan oyuncu, "Anlaşarak boşandık" açıklamasında bulundu

2010-2014 yılları arasında yayınlanan Lale Devri dizisi ile adını geniş bir kitleye duyuran Selen Soyder, özel hayatıyla gündeme geldi. 2015 yılında iş insanı Oren Frensez ile nikah masasına oturan ve evliliğini gözlerden uzak yaşayan oyuncudan kötü haber geldi.

"ANLAŞARAK BOŞANDIK"

Instagram hesabından bir paylaşım yapan güzel oyuncu 35 yaşındaki güzel oyuncu, dün tek celsede boşandığını duyurdu. Ünlü isim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "2015 yılında hayatlarımızı birleştirme kararı vererek evlenmiş olduğum Oren Frensez ile anlaşarak boşanmış olduğumuzu siz değerli kamuoyu ile paylaşmak istedim. Değerli kamuoyunun dikkatine sunulmak üzere." Oyuncu, açıklamasının ardından Instagram hesabından eşinin soyadını da kaldırdı.

Oyuncu Selen Soyder, 7 yıl önce evlendiği Oren Frensez ile tek celsede boşandı
Oyuncu Selen Soyder, 7 yıl önce evlendiği Oren Frensez ile tek celsede boşandı
Oyuncu Selen Soyder, 7 yıl önce evlendiği Oren Frensez ile tek celsede boşandı
Oyuncu Selen Soyder, 7 yıl önce evlendiği Oren Frensez ile tek celsede boşandı
Oyuncu Selen Soyder, 7 yıl önce evlendiği Oren Frensez ile tek celsede boşandı
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Selen Soyder ile Oren Fransez Boşandı Selen Soyder ile Oren Fransez Boşandı

Selen Soyder, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Selen Soyder, Oren Frensez ile olan 7 yıllık evliliğini bitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Selen Soyder, Oren Frensez ile olan 7 yıllık evliliğini bitirdi - Son Dakika
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