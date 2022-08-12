Oyuncu Selen Soyder, Oren Frensez ile olan 7 yıllık evliliğini bitirdi

2010-2014 yılları arasında yayınlanan Lale Devri dizisi ile adını geniş bir kitleye duyuran Selen Soyder, özel hayatıyla gündeme geldi. 2015 yılında iş insanı Oren Frensez ile nikah masasına oturan ve evliliğini gözlerden uzak yaşayan oyuncudan kötü haber geldi.

"ANLAŞARAK BOŞANDIK"

Instagram hesabından bir paylaşım yapan güzel oyuncu 35 yaşındaki güzel oyuncu, dün tek celsede boşandığını duyurdu. Ünlü isim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "2015 yılında hayatlarımızı birleştirme kararı vererek evlenmiş olduğum Oren Frensez ile anlaşarak boşanmış olduğumuzu siz değerli kamuoyu ile paylaşmak istedim. Değerli kamuoyunun dikkatine sunulmak üzere." Oyuncu, açıklamasının ardından Instagram hesabından eşinin soyadını da kaldırdı.