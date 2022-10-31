Müge Anlı, geçtiğimiz ay evlendiği eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile görüntülendi - Son Dakika
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Müge Anlı, geçtiğimiz ay evlendiği eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile görüntülendi

31.10.2022 11:05

Uzun yıllardır ekranlarda olan başarılı televizyoncu Müge Anlı geçtiğimiz aylarda gözlerden uzak bir şekilde evlendiği İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile görüntülendi.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan ve başarısıyla her fırsatta takdir toplayan Müge Anlı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeye başladı. Özel hayatını hep gözlerden uzak yaşayan Anlı, geçtiğimiz aylarda İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturdu.

EVLİLİKLERİNİ GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORLAR

Düğününü sadece yakın çevresini davet ettiği bir organizasyonla yapan Anlı, eşiyle de bu zamana kadar hiç fotoğraf paylaşmadı. Geçtiğimiz akşam bir davete katılan Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, Taze Magazin kameraları tarafından görüntülendi.

YORUMLAR (4)
  • Hazal Atasay: Şu kötü fesat yorum yapanlar varya umarım birgün bir yakininizi kaybedip müge hanım yardım et diye kapısına dayanmazsiniz. Ulan işinize gelmiyorsa izlemeyin kardeşim ne diye çamur atıyorsunuz. Ki Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi televizyon sunucusu hukuk okumuş kadıninina da dil uzattinizya yazıklar olsun size. Cevap Yaz 61 15 Yayından Kaldır
  • Esra Çubukcu Abatay: Ne alakası var yaa siz ki kıskanç kötü insanlar anca bunları burdan yazarlar çekemeyen anten taksın ?? Cevap Yaz 32 9 Yayından Kaldır
  • Savas Koca: Egoo dikkat çekmek için maske takmış psikolojik desteğe ihtiyacı var 50 yaşına geldi ama ergen gibi zannediyor kendini şımarık Cevap Yaz 51 143 Yayından Kaldır
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Müge Anlı, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı, geçtiğimiz ay evlendiği eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müge Anlı, geçtiğimiz ay evlendiği eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile görüntülendi - Son Dakika
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