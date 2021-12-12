Başkan Çınar, sanatçıları tarihi konakta ağırladı

Sinema sanatçıları ve sanat dünyasının tanınmış isimleri, Yeşilyurt'un tarihi ve kültürel hazinelerinin bugünden geleceğe taşınması adına Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından restore edilen Tarihi Yeşilyurt Konakları ile müzeleri gezdiler.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine Yeşilyurt Lezzet Caddesi'ndeki kültürel yatırımları inceleyen sinema sanatçıları, sırasıyla Gedik Kültür Merkezi, Mahmut Çalık-Ahmet Çalık Tekstil Müzesi, Butik Otel, Gastronomi Konağı, Kahve Konağı, Kent Belleği Konağı, Yeşilyurt Mutfağı ve Yeşilyurt Pastanesi başta olmak üzere tarih kokan caddeleri gezip, mahalle sakinleriyle sohbet ettiler.

Tarihi Yeşilyurt Konaklarında bölgenin geleneksel hayatı ve yemekleri üzerine bilgiler edinen sanatçılara, Yeşilyurt Pastanesinde kayısı çekirdeği kahvenin yanı sıra yöresel ikramlarda bulunuldu.

Tarihe ve kültüre sahip çıktığı için Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan sanatçılar, " Gerçekten harika bir yer, konaklar ve müzeleri çok beğendik, burada fevkalade işler yapılmış, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı tebrik ederiz, emeği geçenleri kutlarız" diye konuştu.

Sanatçıları gezi sırasında yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sinema sanatçıları ve sanat dünyasının tanınmış isimlerini ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti.

Yeşilyurt'un kültürel ve tarihsel hüviyetinin tanıtım aşamasında sanatsal faaliyetlerden ciddi seviyede yararlandıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Lezzet Caddesindeki bir konağı Sinema Müzesine dönüştüreceklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "İlimizde bulunan değerli sanatçılarımızı, Yeşilyurt'umuzda misafir etmekten çok büyük mutluluk duymaktayız. Tarihi kokusu ve doğal zenginlikleriyle kendisine has bir güzelliğe sahip Yeşilyurt'umuzun tarihi bölgelerinden olan Çırmıhtı ve Gündüzbey gibi bölgelerimizi iç ve dış turizme kazandırmak adına Yeşilyurt Kentsel Tasarım ve Lezzet Vadisi projeleri altında önemli kültürel yatırımlarda bulunuyoruz. Bölgemizin geleneksel yapısı, yemekleri, meslekleri ve sokak oyunlarının tanıtılması adına baştan aşağıya restore ettiğimiz konaklarımız ve farklı temalı müzelerimize gösterilen ilgi bizleri memnun ediyor. Belediye olarak buraya çok büyük emekler verdik ve bunun meyvelerini teker teker topluyoruz. Tarihi tescilli konaklarımızı bölgemizin sosyal dokusuna uygun bir şekilde yeniden hizmete sunduk, gastronomimizi ve doğal zenginliklerimizi en güzel ve en iyi yatırımlarla tanıtmak için imkanlarımızı seferber ettik. Kentimizi ziyaret eden gazeteciler, siyasetçiler, sanatçılar, turistler ve gurmelerin kültürel yatırımlarımızı beğenmeleri ve takdir etmeleri bizleri onurlandırıyor. Tarihi bölgelerimizin zengin hüviyetini ön plana çıkartan kültürel yatırımlarımızın tanıtımı içinde bölgemizde çekilmek istenen sinema, dizi ve klip gibi çekimleri destekliyoruz. Burada bugüne kadar 8'e yakın sinema ve dizi çekimi yapıldı, çok güzel geri dönüşler aldık. Lezzet Caddesinde restore ettiğimiz bir konağı ise Sinema Müzesine dönüştürme yolunda çalışmalarımızı başlattık. Malatya'lı sanatçımız Halil İbrahim Kalaycıoğlu'nun katkı ve destekleriyle sinema sektöründe değerlendirilen nostaljik eşyaların sergileneceği çok güzel bir müzeyi inşallah buraya kazandıracağız. Lezzet Caddemizin cazibesini artırmak adına farkındalık oluşturan yatırımlarımıza bir yenisini daha ekleyip, sinema sektörünün dikkatini buraya çekeceğiz. Planlı ve programlı bir şekilde gerçekleşen yatırımlarımıza aralıksız sürdürmekteyiz. Yeşilyurt'un turizme hak ettiği değeri görebilmesi içinde ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz " diye konuştu.

Sanatçılarla tek tek sohbet edip düşüncelerini öğrenen Çınar, Yeşilyurt'un sosyal, sanatsal ve kültürel yapısını daha da zenginleştirmek adına hayata geçirdikleri projeler üzerine bilgiler paylaştı.

Sanatçılarda gösterdiği yakınlık ve misafirperverlikten dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular. - MALATYA