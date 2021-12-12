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Başkan Fatma Şahin, Zara ile düet yaptı - Son Dakika

Başkan Fatma Şahin, Zara ile düet yaptı

12.12.2021 11:40
Başkan Fatma Şahin, Zara ile düet yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Zara ve Oğuzhan Koç'un sahne aldığı 25 Aralık Halk Konserleri, Gazianteplilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Zara ve Oğuzhan Koç'un sahne aldığı 25 Aralık Halk Konserleri, Gazianteplilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Zara ile beraber "Bahçelerde Mor Meni" türküsünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerine alınan Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı organizasyonunda gerçekleştirilen 25 Aralık Halk konserleri sürüyor. Halk Müziği Sanatçısı Zara ve Oyuncu-Müzisyen Oğuzhan Koç, Gazi şehirli hayranlarıyla buluştu. Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nun da gerçekleşen konser, gençlerin yoğun ilgisini gördü. Oğuzhan Koç'un popüler şarkılarıyla coşan salon, Zara'nın seslendirdiği türkülerle hem eğlendi hem de Neşet Ertaş, Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses şarkılarına eşlik ettiler. Konserin sonunda sahneye çıkan Başkan Fatma Şahin, Zara ile beraber "Bahçelerde Mor Meni" türküsünü söyledi.

Konserlerin sonunda Başkan Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül günün anısına sanatçılara kutnudan yapılan ay yıldızlı atkı ve çiçek hediye etti.

"Gençlerimizle beraber ikinci yüzyılı yazacağız"

Gelen bütün vatandaşlara teşekkür eden Başkan Fatma Şahin, "Şahinbey'in, Şehitkamil'in Karayılan'ın torunları olarak 100'üncü yılımızdayız. Cumhurbaşkanımızın himayesinde hep birlikte yüzüncü yıl kutlamaları için buradayız. Sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimizle beraber ikinci yüzyılı yazacağız. 'Eğitim Şehri Gaziantep', 'Bilim Şehri Gaziantep', 'Genç Dostu Gaziantep' diyeceğiz. Bunu birlikte başaracağız" dedi.

Vatandaşları selamlama konuşması yapan Vali Davut Gül ise, "Bizlerle sizi buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e, sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Burayı sizler güzelleştirdiniz. Bu salon siz gençlerle güzel. Bu ayın sonuna kadar konserlerimiz aynı coşkuyla devam edecek" diye konuştu. - GAZİANTEP

Başkan Fatma Şahin, Zara ile düet yaptı
Başkan Fatma Şahin, Zara ile düet yaptı
Başkan Fatma Şahin, Zara ile düet yaptı
Başkan Fatma Şahin, Zara ile düet yaptı
Başkan Fatma Şahin, Zara ile düet yaptı
Başkan Fatma Şahin, Zara ile düet yaptı
Başkan Fatma Şahin, Zara ile düet yaptı

Büyükşehir Belediyesi, Oğuzhan Koç, Fatma Şahin, Gaziantep, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Başkan Fatma Şahin, Zara ile düet yaptı - Son Dakika Magazin


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