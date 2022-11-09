Büyük bir merakla beklenen "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisinin yayın tarihi netleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Büyük bir merakla beklenen "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisinin yayın tarihi netleşti

09.11.2022 14:54

Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu ve Berkan Şal gibi isimlerin paylaştığı "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" 6 Aralık'ta BluTv'de izleyicinin beğenisine sunulacak.

Türkiye'nin lider yerli online video platformu BluTV, efsanevi dizi 'Behzat Ç'nin yeni macerası 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'ni seyirciyle buluşturmak için artık gün sayıyor. Dizinin usta oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile dizinin yayın tarihini açıkladı.

6 ARALIK'TA YAYINLANACAK

Yapımcılığını Ortaks Yapım'ın üstlendiği BluTV'nin yeni orijinal içeriğindeErdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuna; Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu eşlik ediyor. 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken senaryo ise Ercan Uğur imzası taşıyor. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, 6 Aralık Salı günü BluTV'de başlıyor.

Merakla beklenen 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisinin yayın tarihi belli oldu
Merakla beklenen 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisinin yayın tarihi belli oldu
YORUMLAR (1)
500

Erdal Beşikçioğlu, BluTV, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Büyük bir merakla beklenen 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisinin yayın tarihi netleşti - Son Dakika


Son Dakika
16:22 Futbolseverleri üzen sakatlık! Sadio Mane, Dünya Kupası'na katılamayacak
16:22 Doktorlar, "Durmalısın, ölüm tehliken var" diyor ama o dinlemiyor! Dünyanın en büyük dudaklı kadını, bir kez daha bıçak altına yatacak
16:17 AK Parti'nin HDP'yi ziyaret etmesine Davutoğlu'ndan destek: Tavır doğrudur, siyasetin normalleşmesine katkıda bulunacaktır
16:11 9.5 yıl sonra kırmızı kart gören Lewandowski'nin yaptığı hareket başına dert olacak
15:55 İran'da Mahsa Amini için başlatılan protestolara destek veren rapçi Saman Yasin'e ölüm cezası verildi
15:31 AK Parti'den CHP'ye katılan Necip Zeydan'a rozetini bizzat Kemal Kılıçdaroğlu taktı
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'yi kabul etti
15:22 Avustralya'da şaşkınlık yaratan olay! Çığlık duydukları toprağı kazan adamlar neye uğradıklarını şaşırdı
15:15 Galatasaray'dan kiralık olarak Nantes'a giden Mustafa Muhammed performansıyla göz doldurdu!
15:01 İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Camilla'ya yumurtalı saldırı! Protestocu "Bu ülke kölelerin kanı üzerine inşa edildi" diye bağırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2022 16:53:58. #1.11#
SON DAKİKA: Büyük bir merakla beklenen "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisinin yayın tarihi netleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement