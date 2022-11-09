Türkiye'nin lider yerli online video platformu BluTV, efsanevi dizi 'Behzat Ç'nin yeni macerası 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'ni seyirciyle buluşturmak için artık gün sayıyor. Dizinin usta oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile dizinin yayın tarihini açıkladı.
Yapımcılığını Ortaks Yapım'ın üstlendiği BluTV'nin yeni orijinal içeriğindeErdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuna; Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu eşlik ediyor. 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken senaryo ise Ercan Uğur imzası taşıyor. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, 6 Aralık Salı günü BluTV'de başlıyor.
Son Dakika › Magazin › Büyük bir merakla beklenen 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisinin yayın tarihi netleşti - Son Dakika