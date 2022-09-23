Berk Atan'dan 'ayrılık' Açıklaması - Son Dakika
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Berk Atan'dan 'ayrılık' Açıklaması

23.09.2022 21:32
Berk Atan'dan 'ayrılık' Açıklaması

Başrollerini Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz'in paylaştığı "Amadeus'un prömiyeri gerçekleşti. Prömiyere katılan Berk Atan, özel hayatı hakkında konuştu. Atan, sevgilisi Selin Yağcıoğlu'ndan ayrıldı mı? İşte cevabı...

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan, Amadeus oyunu öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Atan, "Şu an projem devam ediyor" açıklamasını yaptı.

"İLİŞKİYA KAVGA EDİLSİN DİYE BAŞLANMIYOR"

Geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı Selin Yağcıoğlu'dan ayrıldığı iddia edilen oyuncu, "Bir ilişkiye bitsin veya kavga edilsin diye başlanmıyor. Ayrılıklar ve barışmalar olabiliyor" diyerek sorulara net bir cevap vermedi.

Berk Atan'dan 'ayrılık' Açıklaması

BERK ATAN KİMDİR?

Berk Atan (d. 26 Eylül 1991, İzmir), Türk manken, model ve oyuncudur.

2012 Best Model of Turkey birincisidir.

Kameralar karşısına ilk kez Her Şey Yolunda dizisindeki Selçuk Demircioğlu karakteri ile geçmiştir. Dizi 23 bölüm sürmüştür. Daha sonra Altındağlı dizisinde Pamir karakterini canlandırmıştır. 2015-2016 yılları arasında Güneşin Kızları dizisinde Savaş Mertoğlu karakterini canlandırmıştır. Dizi toplam 39 bölüm sürmüştür.

2017 yılında yayımlanan Dayan Yüreğim dizisinde Atıf Sinan Şanal karakterini canlandırmıştır.

2017 yılında başlayan ve 2018 yılında sona eren Cennet'in Gözyaşları dizisinde Selim karakterini canlandırmıştır. Dizi 36 bölüm sürmüştür.

Günümüzde ise, 2020 yılında TRT 1'de başlayan Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini canlandırmaktadır.

SELİN YAĞCIOĞLU KİMDİR?

Aslen Trabzonlu olan Selin Yağcıoğlu, 15 Kasım 1990'da İstanbul'da dünyaya geldi. 32 yaşındaki Yağcıoğlu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Çeşitli kanallarda spor spikerliği yapan Yağcıoğlu şuan influencerlık yapmaktadır.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Bölümü mezunudur. 2 yıllık spor spikerliği deneyiminin ardından 2017'den bu yana insan kaynakları alanında çalışmaktadır.

Selin Yağcıoğlu'nun eski eşi Gökhan Balarısı'dır. Çiftin, 2019 yılında Su isminde bir kızı dünyaya gelmiştir. İkili, daha sonra boşanmıştır.

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Kaynak: Snob Magazin

Selin Yağcıoğlu, Berk Atan, Selçuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Berk Atan'dan 'ayrılık' Açıklaması - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

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