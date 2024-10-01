BBG Melih yıllar sonra görüntülendi

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2000 yılında ekrana gelen ve yayınlandığı döneme damga vuran Biri Bizi Gözetliyor (BBG) yarışmasının birincisi Melih Değirmenci değişimiyle dikkat çekti.

Katıldığı davette gazetecilerden kaçamayan Değirmenci, muhabirin "Biri hala bizi gözetliyor mu?" sorusuna karşılık "Artık bitti bitti, aradan 20 seneden fazla geçti" cevabını verdi.

"KAMERA ARKASINA GEÇTİM"

Sektörden uzaklaşmadığını belirten Melih Değirmenci, "Bizim kamera önüyle başlayan bir hikayemiz var. Daha sonrasında güzel sanatlar, oyunculuk derken biraz daha kamera arkasına geçtim. Bir cast ajansında menajerlik yapıyorum" dedi.