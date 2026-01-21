Beckham ailesindeki gerilimle ilgili ilk açıklama! David Beckham:\'\'Çocuklar hata yaparak öğrenirler\'\'

Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, oğlu Brooklyn Beckham ile yaşadığı sorunlar nedeniyle gündeme gelen aile içi gerilim hakkında ilk kez konuştu. Beckham, çocukların hata yaparak öğrendiğini vurgulayarak ebeveynlik yaklaşımını paylaştı.

"ÇOCUKLAR HATA YAPAR, ÖĞRENEREK BÜYÜRLER"

David Beckham yaptığı açıklamada, "Çocuklar hata yapar. Hata yapmalarına da izin verilmelidir. Böyle böyle öğrenirler…" ifadelerini kullandı. Beckham'ın bu sözleri, oğluyla yaşadığı sürece dair uzlaşmacı bir mesaj olarak yorumlandı.

SORUNLAR NASIL BAŞLADI?

Brooklyn Beckham, son dönemde hem özel hayatı hem de kariyer tercihleri nedeniyle ailesiyle fikir ayrılıkları yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Özellikle Brooklyn'in eşi Nicola Peltz ile Beckham ailesi arasındaki mesafe, kamuoyunda sıkça konuşulan başlıklardan biri olmuştu. Aileye yakın kaynaklar, baba–oğul ilişkisinde zaman zaman görüş ayrılıkları yaşandığını, ancak bağların tamamen kopmadığını dile getirmişti.

Ancak geçtiğimiz gün Broklyn'in "Eşim ne kadar anlayışlı olmaya çalışsa da ailem tarafından sürekli saygısızlığa uğradı. Annem, geçmişimdeki kadınları bizi bilinçli olarak rahatsız edecek şekilde hayatımıza tekrar tekrar davet etti. Ailem kendi markalarının tanıtımı ve marka anlaşmalarını her şeyin üzerinde görüyor. Eşimin beni kontrol ettiği yönündeki söylentiler tamamen gerçek dışıdır." şeklindeki yaptığı açıklama ile ailesiyle tüm bağlarını kopardı. Ailesinin, eşi Nicola Peltz'e karşı da yıllardır saygısız ve mesafeli davrandığını belirten Beckham, özellikle düğün süreci ve özel günlerde yaşananların kırılma noktası olduğunu belirtmişti.

Brooklyn'in kariyer yolculuğunda sık sık yön değiştirmesi ve aldığı kararlar da aile içinde gerilim yarattığı iddialarını beraberinde getirmişti. David Beckham'ın son açıklaması, bu sürece dair ilk doğrudan değerlendirme olması açısından dikkat çekti.