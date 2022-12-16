Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu canlı yayında mülteci sorusuna cevap verdi: Endişeliyim

Behzat Ç. dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, katıldığı bir canlı yayında, Türkiye'de artan mülteci ve göçmen sayısıyla ilgili konuştu.

"ENŞİDELİYİM"

Beşikçioğlu, endişeli olduğunu belirterek konuyla ilgili "Göçmenler tabi ki büyük bir sorun, kendi içerisinde kültürümüzü yok edebilecek, ve alternatif kültürler getirebilecek bir yapı ama çok dağınık. Endişeliyim açıkçası ama umut her daim olacaktır." dedi.

TÜRKİYE'DE KAÇ MİLYON SURİYELİ VAR?

Geçici koruma altındaki Suriyelilere ek olarak itibariyle oturma izni ile Türkiye'de yaşayan Suriyeli birey sayısı yaklaşık 105 bin kişi olup, Türk vatandaşlığı almış Suriyeli sayısı ise Ağustos 2022 itibariyle 120 bin 133'ü reşit olmak üzere 211 bin 908 kişidir.