Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu canlı yayında mülteci sorusuna cevap verdi: Endişeliyim - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu canlı yayında mülteci sorusuna cevap verdi: Endişeliyim

16.12.2022 21:49
Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu canlı yayında mülteci sorusuna cevap verdi: Endişeliyim

Türkiye'de sayıları artan mülteci ve göçmenlerle ilgili canlı yayında sorulan bir soruyu yanıtlayan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, "Kendi içerisinde kültürümüzü yok edebilecek ve alternatif kültürler getirebilecek bir yapı ama çok dağınık. Endişeliyim açıkçası ama umut her daim olacaktır" ifadelerini kullandı.

Behzat Ç. dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, katıldığı bir canlı yayında, Türkiye'de artan mülteci ve göçmen sayısıyla ilgili konuştu.

"ENŞİDELİYİM"

Beşikçioğlu, endişeli olduğunu belirterek konuyla ilgili "Göçmenler tabi ki büyük bir sorun, kendi içerisinde kültürümüzü yok edebilecek, ve alternatif kültürler getirebilecek bir yapı ama çok dağınık. Endişeliyim açıkçası ama umut her daim olacaktır." dedi.

TÜRKİYE'DE KAÇ MİLYON SURİYELİ VAR?

Geçici koruma altındaki Suriyelilere ek olarak itibariyle oturma izni ile Türkiye'de yaşayan Suriyeli birey sayısı yaklaşık 105 bin kişi olup, Türk vatandaşlığı almış Suriyeli sayısı ise Ağustos 2022 itibariyle 120 bin 133'ü reşit olmak üzere 211 bin 908 kişidir.

YORUMLAR
500

Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç., Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu canlı yayında mülteci sorusuna cevap verdi: Endişeliyim - Son Dakika


Son Dakika
21:48 Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu canlı yayında mülteci sorusuna cevap verdi: Endişeliyim
21:46 Ahmetcan Kaplan'dan kötü haber! 19 yaşındaki stoper sezonu kapattı
21:41 Fuat Oktay muhalefete rest çekti: Kendine güvenenleri delikanlıca adaylığını ilan edip sahalara çıkmaya davet ediyoruz
21:32 1 milyon litrelik akvaryum patladı! Avrupa ülkesinde faciadan dönüldü
20:36 Milyonlarca öğrencinin beklediği haber! KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
20:32 14 yaşındaki erkek çocuğa cinsel organını atan belediye çalışanı adli kontrolle serbest bırakıldı
20:17 Golbol Kadın Milli Takımımız tarih yazdı! Dünya şampiyonu oldu
20:20 HDP ile ikinci görüşme için AK Parti tarih verdi
20:11 Akli dengesi yerinde olmayan kadının yaşadığı binaya yerleştirdiği patlayıcılar imha edildi
19:25 ABD'li dev banka Goldman Sachs binlerce çalışanı işten çıkarmayı planlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2022 22:19:45. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu canlı yayında mülteci sorusuna cevap verdi: Endişeliyim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement