Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel (54), dün Bursa'daki evinde ölü bulundu. Savcılığın yaptığı incelemenin ardından Birsel'in naaşı, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Birsel'in naaşı defnedilmek üzere İstanbul'a getirildi.

ANNESİNİN MEZARINA DEFNEDİLDİ

Aydın Birsel için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Birsel'in ablası Gül Esentaş, yeğenleri Deniz Esentaş ve Can Esentaş'ın yanı sıra yakınları ve arkadaşları katıldı. Aydın Birsel, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından annesi Belgin Doruk'un bulunduğu mezara gömüldü.

"YENİ BİR HAYATA BAŞLIYORDU AMA OLMADI"

Aydın Birsel'in çocukluk arkadaşı Ahmet Sarıoğlu, "Çok eski çocukluk arkadaşımdı, bütün çocukluğumuz beraber geçti. 45 senelik arkadaşım, böyle olmaması lazımdı ama Takdir-i İlahi. Rahatsızlığı yoktu. Bursa'ya yeni gelmişti, yeni bir hayata başlıyordu ama olmadı maalesef" dedi. Arkadaşı Gürcan Şeker ise "İstanbul'a gelecekti dün. Herhalde ciddiye almadı düşmesini, burun kanaması diye gördü. Onun için ambulansı geri yollamış. Tekrar eve girerken apartmanın içinde düşüp ölmüş." diye konuştu.