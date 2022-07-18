Ben Affleck'le nikah masasına oturan Jennifer Lopez, düğün sonrası alyansıyla poz verdi!

2002 yılında nişanlanan ancak 2004 yılında yollarını ayıran Jennifer Lopez ile Ben Affleck çifti, geçtiğimiz sene barıştı. 17 yıl aradan sonra barışan çift, dün sessiz sedasız evlendi. Affleck ile nikah masasına oturan Lopez, düğün sonrası sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

60 MİLYON DOLARLIK EVLERİNDE OTURACAKLAR

TMZ'de yer alan habere göre, aşklarıyla dünya çapında örnek gösterilen ünlü çift, Las Vegas'ta evlendi. Alex Rodriguez ile evlilik hazırlığı yaparken ayrılan Lopez, Ben Affleck ile 60 milyon dolara satın aldıkları malikanede yaşayacak. Jennifer Lopez'in Ben Affleck'in soyadını alacağı ve adını artık "Jennifer Affleck" olarak kullanacağı ileri sürüldü.

YATAK POZUNU PAYLAŞTI

Sessiz sedasız evlenen Jennifer Lopez, nikah sonrası 218 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Yatağında yarı çıplak ve makyajsız bir fotoğrafını yayınlayan Lopez, alyansını da göstermiş oldu. Dünyaca ünlü yıldız, alyans olarak da gümüş renginde sade bir yüzük tercih etti.