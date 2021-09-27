Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü

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İlk bölümüyle büyük yankı uyandıran Benzemez Kimse Bize programı dün akşam 2. bölümüyle ekrana geldi. Şafak Sezer ve Kibariye'nin konuk olduğu programda eğlenceli anlar yaşandı. Uzun süredir ihanet haberleriyle gündemden düşmeyen Kibariye ise canlı yayına perukla çıktı.

ŞAFAK SEZER, PERUK TAKARAK KİBARİYE'Yİ TİYE ALDI

Peruklu haliyle bambaşka birine benzemeyen Kibariye, Şafak Sezer'in esprilerinden kurtulamadı. Eğlenceli halleriyle tanınan Sezer, sanatçıyı tiye almak için canlı yayında peruk taktı.

KİBARİYE: ÇIKAR ONU KAFANDAN

Kim bilir şarkısını kesen Kibariye "Çıkar onu kafandan. İlk kez peruk taktım çıkartırım bak" diyerek Sezer'e tepki gösterdi.

Esprilere daha fazla dayanamayan Kibariye ise bir süre sonra peruğunu takarak programa devam etti.

SEZER, DİVA'YA ALKOL TESTİ YAPTI

Öte yandan Şafak Sezer, geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölüme alkollü çıktığı söylenen Bülent Ersoy'a alkol testi yaptı. Sezer, canlı yayında Diva'ya alkol metre üfletti.

Şafak Sezer, canlı yayına alkollü çıktığı iddia edilen Bülent Ersoy'a alkolmetre üfletti