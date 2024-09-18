Son dönemlerde ilginç tarzıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Berdan Mardini, bu kez İstanbul Bahçelievler'de sahne aldığı sünnet şölenindeki ilginç talebiyle gündeme geldi.
Sahneden belediye başkanına seslenen ünlü şarkıcı, "Başkanım seneye sizden kurban derisi değil, sünnet derisi istiyorum. Bütün çocukların sünnet derisine ben talibim" ifadelerine yer verdi.
Sanatçı, sünnet derisinden elde edilen 'Alloblast Kök Hücre'yle gençleşildiğini açıkladı. Sosyal medyanın diline düşen Berdan Mardini için "Bir sen eksiktin", "Allah akıl versin" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Magazin › Berdan Mardini şölene gitti, belediye başkanından sünnet derilerini istedi - Son Dakika
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