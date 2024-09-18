Berdan Mardini şölene gitti, belediye başkanından sünnet derilerini istedi - Son Dakika
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Berdan Mardini şölene gitti, belediye başkanından sünnet derilerini istedi

Berdan Mardini şölene gitti, belediye başkanından sünnet derilerini istedi

İstanbul Bahçelievler'deki sünnet şöleninde sahne alan ünlü şarkıcı Berdan Mardini, belediye başkanına seslenerek "Başkanım seneye sizden kurban derisi değil, sünnet derisi istiyorum. Bütün çocukların sünnet derisine ben talibim" dedi.

18.09.2024 12:09
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Son dönemlerde ilginç tarzıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Berdan Mardini, bu kez İstanbul Bahçelievler'de sahne aldığı sünnet şölenindeki ilginç talebiyle gündeme geldi.

"SÜNNET DERİSİ İSTİYORUM"

Sahneden belediye başkanına seslenen ünlü şarkıcı, "Başkanım seneye sizden kurban derisi değil, sünnet derisi istiyorum. Bütün çocukların sünnet derisine ben talibim" ifadelerine yer verdi.

Berdan Mardini şölene gitti, belediye başkanından sünnet derilerini istedi

"BİR SEN EKSİKTİN"

Sanatçı, sünnet derisinden elde edilen 'Alloblast Kök Hücre'yle gençleşildiğini açıkladı. Sosyal medyanın diline düşen Berdan Mardini için "Bir sen eksiktin", "Allah akıl versin" şeklinde yorumlar yapıldı.

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Son Dakika Magazin Berdan Mardini şölene gitti, belediye başkanından sünnet derilerini istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çelikk:
    Boş İnsan 1 0 Yanıtla
  • Hasan Balta:
    Çükden medet umutor desene … ;) 0 0 Yanıtla
  • soner:
    Kafayi yemis 0 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    D*l israfı boş yaratık top varlık 0 0 Yanıtla
  • Hasan null:
    Satanizm hastasının birinden virüs kapmış. İflah olmaz 0 0 Yanıtla
  • Seyithan Koç:
    bu sanatcilar kafayi yemiş ALLAH akıl fikir versin bunlar 0 0 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    bence yüzünüze bir de sperm denemelisiniz 0 0 Yanıtla
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