Berfu Yenenler ve Seda Bakan Arasında Baby Shower Tartışması

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Berfu Yenenler'in aynı adlı Youtube kanalına bu hafta ünlü oyuncu Seda Bakan katıldı. İkilinin 'baby shower' tartışması kamuoyunda gündem oldu.

Seda Bakan, kültürümüze uygun olmadığını ve ayıp bulduğunu belirtirken, Berfu Yenenler ise baby shower geleneğini mantıklı bulduğunu ve kendi durumunda olsa yapmayı düşünebileceğini ifade etti.

Ancak Berfu Yenenler'in bu açıklaması, sosyal medyada yoğun eleştiri aldı. Bu eleştirilere cevap veren Yenenler, eşiyle birlikte yayınladığı bir videoyla, "Linç yiyecek ne yaptım? Boş hediyeler almak yerine ihtiyacınız olan bir şeyler alsınlar dedim" şeklinde konuştu.

ESER YENENLER'DEN EŞİNE DESTEK

Eser Yenenler ise eşine destek vererek, "Tebrik ediyorum seni, harika gidiyorsun. Programın süper, konuklar harika, konular ilgi çekici.

Sen baby shower yapsaydın keşke, bu kıza destek olamayanlar var. İhtiyacınız olan şeyleri almak daha mantıklıydı. Baby shower yapanlar birlik olamıyor, işte asıl sıkıntı bu" dedi.

Son olarak, Eser Yenenler'in "Senin linçlerinle uğraşamam, kendi linçlerim var" sözleriyle konuşmayı noktaladığı görüldü.