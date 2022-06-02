Bergüzar Korel, Hepsiburada'nın Anne-Çocuk marka yüzü oldu - Son Dakika
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Bergüzar Korel, Hepsiburada'nın Anne-Çocuk marka yüzü oldu

02.06.2022 09:49
Bergüzar Korel, Hepsiburada'nın Anne-Çocuk marka yüzü oldu

ticaret markası Hepsiburada'nın Anne-Çocuk marka yüzü Bergüzar Korel oldu.

E-ticaret markası Hepsiburada'nın Anne- Çocuk marka yüzü Bergüzar Korel oldu. İş birliğini eğlenceli reklam filmiyle duyuran e-ticaret platformu, Bergüzar Korel ile "Annelik yolculuğu burada başlar" dedi.

Yakın zamanda 3'üncü kez anne olan Bergüzar Korel, Hepsiburada'nın Anne-Çocuk marka yüzü oldu. Sosyal medyada özellikle annelik konusunda kadınlara ilham ve motivasyon veren paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, e-ticaret platformu için kameralar karşısına geçerek eğlenceli reklam filminde yer aldı.

Yoğun tempolu bir gününü izleyicilerle paylaşan Bergüzar Korel, filmde gece uyanıp çocuklarıyla ilgilendiği, sabah çocuklara kahvaltı hazırlama telaşını yaşadığı, parkta üstünü kirleten çocuklarının peşinden koştuğu anları canlandırıyor.

Ünlü şarkı 'Cancion Del Mariachi'nin e-ticaret platformuna özel uyarlamasını seslendiren Korel, "Hepsi burada başlar gece dörtte uyanınca, Hepsi burada başlar anneni anlayınca, Hepsi burada başlar üstü başı batınca..." diyor. Reklam filminde yorucu ama keyifli anların hepsinde e-ticaret platformunun annelerin yanında olduğu vurgulanıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Bergüzar Korel, Hepsiburada'nın Anne-Çocuk marka yüzü oldu - Son Dakika


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