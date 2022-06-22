Berkan'ın Survivor All Star macerası dün akşam sona erdi! - Son Dakika
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Berkan'ın Survivor All Star macerası dün akşam sona erdi!

22.06.2022 11:31

Dün akşam yayınlanan Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Haziran ayının sonunda final yapacak olan yarışmada eleme potasına giren Berkan, Nisa, Hikmet ve Nagihan arasında yapılan SMS oylamasında en az oyu alarak veda eden isim Berkan Karabulut oldu.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star, dün akşam yine heyecanlı bir bölümle ekrana geldi. Finale günler kalan ve artık bireysel yarışların oynandığı All Star'da eleme adayları belli oldu.

HALK OYLAMASI YAPILDI

Survivor All Star'ın bu hafta eleme potasına giren isimleri Berkan, Nagihan, Nisa ve Hikmet oldu. İddialı yarışmalar için SMS oylaması yapıldı. SMS sonuçlarına göre Survivor'dan elenen yarışmacı Berkan Karabulut oldu.

BERKAN YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Elendiğini öğrendikten sonra veda konuşması yapan Berkan, "Benim yolum burada bitiyor. Yavaş yavaş gidiyorum. Ailemi çok özledim. Burada elimden gelenin en iyisini yaptım. Geride kalan arkadaşlarımın hepsi birbirinden pırlanta. Umarım en hak eden isim şampiyon olur" ifadelerini kullandı.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Berkan Karabulut oldu

FİNALE GİDİYORLAR

Survivor'da Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel ise şampiyonluk için yarışmaya devam ediyor.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Berkan Karabulut oldu
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