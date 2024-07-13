Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu'nu hedef aldı! Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba - Son Dakika
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Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu'nu hedef aldı! Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba

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Haberler.com stüdyosuna konuk olan Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu'nu hedef aldı. Kalaycıoğlu'nun Batuhan Karacakaya'dan hoşlandığını söyleyen Berna, ''Her hafta başka birinden evlilik teklifi alarak nişanlanıyor. Aleyna'yı konuşmak istemiyorum ergen duruyor'' dedi.

13.07.2024 13:39
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2014, 2018 ve 2024 Survivor'da mücadele eden Berna Canbeldek, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Yarışmada tartıştığı Aleyna Kalaycıoğlu'yla ilgili konuşan Canbeldek, "Nefise ile aranda bir şey var mı?" sorusuna da cevap verdi.

"ALEYNA HER HAFTA BİRİNDEN EVLİLİK TEKLİFİ ALIYOR, NE KADAR GERÇEK BİLMİYORUM"

Survivor'da tartıştığı Aleyna Kalaycıoğlu'yla ilgili konuşan Berna Canbeldek "Aleyna bana tatlı davranmıyordu. Güçsüz olduğunda insanın yanına geliyor ama güçlü hissettiğinde de kimseyi umursamaz. Aleyna, Batuhan'dan hoşlanıyor olabilir. Her hafta başka birinden evlilik teklifi alarak nişanlanıyor. Ne kadar gerçek bilmiyorum. Yolu açık olsun Aleyna'yı çok konuşmak istemiyorum, hiç alakam yok. Şarkı çıkardığım için 'Aleyna'ya özeniyor' dediler. Ben 5 yaşındayken piyano çalışıyordum o zaman Aleyna kaç yaşındaydı. Belki birbirimizi tanısak daha tatlı oluyoruz. İyi birine benziyor ama genç ve ergen duruyor" dedi.

Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu'nu hedef aldı! Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba

"NEFİSE İLE ARAMIZDAKİ SAMİMİYET AŞK DEĞİLDİ"

Nefise ile yakınlığından dolayı haklarında çıkan ilişki iddiasını yalanlayan Berna Canbeldek, sözlerine şöyle devam etti: "Nefise'yle ben arkadaşız. Survivor öncesinde tanışmıştık daha sonra adada bir araya geldik. Küçük tartışmalarımız oldu ama hep kalbimde bir yeri var. Nefise'de biraz kendimi görüyorum. Ona karşı kötü bir şey hissetmiyorum. Yarışmayı daha sonra izlediğimde Nefise, Merve'ye 'Berna'ya Berrin Kaplanı'yla ilgili laf sokar mısın' gibi bir şey söylüyor. O benim çok ağrıma gitti. Nefise ile birbirimize tavsiyeler verir ayağa kaldırırdık. Aramızdaki samimiyetimiz aşk değildi. Aramızda hiç öyle bir şey yok."

Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu\'nu hedef aldı! Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba

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Son Dakika Magazin Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu'nu hedef aldı! Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba - Son Dakika

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SON DAKİKA: Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu'nu hedef aldı! Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba - Son Dakika
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