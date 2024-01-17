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Berrak Tüzünataç, daracık tulumuyla kalça dansı yaptı - Son Dakika
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Berrak Tüzünataç, daracık tulumuyla kalça dansı yaptı

Fiziği ve yaptığı paylaşımlarla sıkça adından söz ettiren Berrak Tüzünataç, dün akşam Gupse Özay'ın Lohusa filminin galasına katıldı. Siyah ışıltılı bir tulum tercih eden oyuncu, kalça dansı yaparak dikkatleri üzerine çekti.

17.01.2024 - 09:01,  Güncelleme: 09:25
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Fiziği ve yaptığı paylaşımlarla sıkça adından söz ettiren Berrak Tüzünataç, dün akşam Gupse Özay'ın Lohusa filminin galasına katıldı. Gala için siyah ışıltılı bir tulum tercih eden oyuncu, bir de kalça dansı yaparak dikkatleri üzerine çekti.

"POPONUN BÜYÜMEYE İHTİYACI VAR"

Tüzünataç gala için özel bölgelerinde işleme detayları bulunan siyah ışıltılı bir tulum tercih etti. Saçlarını açık bırakan oyuncu, kombinini siyah botla tamamladı. Gala öncesi hazırlık anlarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, bir de kalça dansı yaptı. Tüzünataç o anlarını da 536 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Oyuncunun paylaşımına yorum yapan bir kullanıcı, fiziğini eleştirerek "Poponun büyümeye ihtiyacı var" yorumunu yaptı. Takipçisinin yorumuna sessiz kalamayan Tüzünataç ise "Bana yetiyor kral, sen kendininkini büyüt" karşılığını verdi.

Berrak Tüzünataç, cesur tulumuyla kalça dansı yaptı
Berrak Tüzünataç, cesur tulumuyla kalça dansı yaptı
Berrak Tüzünataç, daracık tulumuyla kalça dansı yaptı
YORUMLAR (5)
  • Serkan Basar: ben her zaman derim dünya kadar malın olacağına fındık kadar toton olsun yeter :) Yanıtla 3 37
  • Serkan Basar: bence kendisi değil totosu dikkat çekmiş görüntüden ben onu anladım :) Yanıtla 5 17
  • ÖZGÜR KILIÇ: gazze de cocuklar oluyor muslumanlar perisan'yapilan habere bak'Allah tan korkunuz yok Yanıtla 4 7
  • günahkar kisi5: Bu boş insanların halllerini insanlara göstermek için ne kadar para alıyorsunuz ey medya kuruluşları Yanıtla 2 6
  • RAMAZan Kardaş: Dağdaki bin tane eşkiya Bunların topluma verdiği zararı Veremez. Yanıtla 0 1

Berrak Tüzünataç, Gupse Özay, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Berrak Tüzünataç, daracık tulumuyla kalça dansı yaptı - Son Dakika
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