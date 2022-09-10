Oyuncu Berrak Tüzünataç, Sinan Çetin'in oğlu için Rafael Çetin'in kısa filmi için çıplak poz verdi

Özel hayatı ve yaşadığı sansasyonel aşklarla adından sıkça söz ettiren Berrak Tüzünataç, bu defa verdiği çıplak poz ile gündeme geldi. La Casa De Papel dizisinden esinlenen kısa film 'La Casa de Raisa Vanessa'nın afişini Instagram hesabından yayınlayan Tüzünataç'a kısa sürede binlerce beğeni geldi.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA SİNAN ÇETİN'İN OĞLU VAR

Düzgün fiziği ile dikkat çeken Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını Mustafa Nurdoğdu çekti. 'La Casa de Raisa Vanessa' filminin yönetmen koltuğunda usta isim Sinan Çetin'in oğlu Rafael Çetin oturuyor.

İşte Berrak Tüzünataç'ın o paylaşımı;