Beşiktaş'ta Araba Üstünde Cinsel İlişkiye Girmişlerdi... Tanıdık Çıktılar! - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Araba Üstünde Cinsel İlişkiye Girmişlerdi... Tanıdık Çıktılar!

14.06.2022 13:20
Beşiktaş'ta Araba Üstünde Cinsel İlişkiye Girmişlerdi... Tanıdık Çıktılar!

Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girip, kendilerini uyaran insanlara da hakaret eden çift gözaltına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan kişilerden birisinin oyuncu Zeynep S. olduğu ortaya çıktı. Diğer şüphelinin ise hakkınnda 2 suç kaydı bulunan otel sahibi Ahmet Ertan K. olduğu anlaşıldı. İşte detaylar...

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; İstanbul'da 11 Haziran günü saatler 04: 54'ü gösterdiği sırada Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No: 48 inşaat alanı önünde hayasızca harekette bulunan ve ulu orta cinsel ilişkiye giren bir çift görüldü.

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KENDİLERİNİ UYARANLARA HAKARET ETTİLER

Çift, kendilerini uyaran insanlara aldırış etmezken birde hakarette bulundu. Kendilerine "Ne yapıyorsunuz? Eviniz yok mu sizin!" diye bağıran kişiye "Sana ne lan!" diye cevap veren çiftin görüntüleri büyük tepki topladı.

Olayın görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi ardından İstanbul polisi harekete geçti.

Olayla ilgili otel işletmecisi olduğu tespit edilen Ahmet Ertan K. ve oyuncu olduğu saptanan Zeynep S. gözaltına alındı.

Haklarında hayasızca hareket suçundan işlem başlatılan Ahmet Ertan K.'ın "Kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.

Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

PEŞ PEŞE İĞRENÇ GÖRÜNTÜLER

Geçtiğimiz günlerde Bebek'te gündüz vakti cinsel ilişkiye giren bir çift tüm Türkiye'de şok etkisi yaratmıştı.

<a class='keyword-sd' href='/besiktas/' title='Beşiktaş'>Beşiktaş</a>'ta Araba Üstünde Cinsel İlişkiye Girmişlerdi... Tanıdık Çıktılar!

Hemen ardından Ümraniye'de bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği video gündemde yerini almıştı.

Beşiktaş'ta Araba Üstünde Cinsel İlişkiye Girmişlerdi... Tanıdık Çıktılar!
Beşiktaş'ta Araba Üstünde Cinsel İlişkiye Girmişlerdi... Tanıdık Çıktılar!
Beşiktaş'ta Araba Üstünde Cinsel İlişkiye Girmişlerdi... Tanıdık Çıktılar!
Beşiktaş'ta Araba Üstünde Cinsel İlişkiye Girmişlerdi... Tanıdık Çıktılar!
Beşiktaş'ta Araba Üstünde Cinsel İlişkiye Girmişlerdi... Tanıdık Çıktılar!

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Kaynak: Snob Magazin

Ahmet Ertan, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Beşiktaş'ta Araba Üstünde Cinsel İlişkiye Girmişlerdi... Tanıdık Çıktılar! - Son Dakika

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