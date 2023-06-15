Beyonce İsveç'te Enflasyonu Artırdı - Son Dakika
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Beyonce İsveç'te Enflasyonu Artırdı

15.06.2023 11:46

Pop müzik sanatçısı Beyonce, 7 yıl aranın ardından dünya turnesine çıktı ve ilk durağı İsveç'in Stockholm kenti oldu. Konseri izlemek için dünyanın dört bir yanından gelen hayranları, restoran fiyatlarının ve otellere olan talebin artmasına sebep oldu. İsveç'te enflasyon beklentinin üzerine çıkarak mayıs ayında yüzde 9,7 oldu ve otel ve restoran fiyatlarının artmasının, enflasyon rakamının beklenenden yüksek olmasında etkili olduğu düşünülüyor. Danske Bankası'ndan Michael Grahn, Beyonce'nin dünya turnesi ve İsveç'te konser vermesinin enflasyon artışında etkisi olduğunu belirtti.

"Kraliçe" lakaplı pop müzik sanatçısı Beyonce, 7 yıl aranın ardından dünya turnesine çıktı. Ünlü şarkıcının Rönesans adlı dünya turnesi kapsamında ilk durağı ise İsveç'in Stockholm kenti oldu.

KONSER TALEPLERİ ARTIRDI

Uzun bir aranın ardından konser veren ünlü şarkıcıyı görmek için dünyanın dört bir yanından İsveç'e gelen hayranları konseri tıka basa doldurdu. Ancak BBC'nin haberine göre, şarkıcının İsveç'te konser vermesi restoran fiyatlarının ve otellere olan talebin artmasına sebep oldu.

7 yıl aranın ardından sahnelere dönen Beyonce, konser verdiği İsveç'te enflasyonu artırdı

ENFLASYON RAKAMLARI BEKLENENDEN YÜKSEK GELDİ

İsveç'te enflasyon beklentinin üzerine çıkarak mayıs ayında yüzde 9,7 oldu. Nisan ayında yüzde 10,5 olan enflasyon rakamının mayıs ayında yüzde 9.4'e düşmesi öngörülmüştü. Otel ve restoran fiyatlarının artmasının, enflasyon rakamının beklenenden yüksek olmasında etkili olduğu düşünülüyor.

7 yıl aranın ardından sahnelere dönen Beyonce, konser verdiği İsveç'te enflasyonu artırdı

"ETKİSİ OLDU"

Danske Bankası'ndan Michael Grahn, "Beyonce'yi artan enflasyon için suçlamak istemem ama dünya turnesi ve onu İsveç'te izlemek için gelenlerin enflasyon artışında etkisi oldu" dedi.

7 yıl aranın ardından sahnelere dönen Beyonce, konser verdiği İsveç'te enflasyonu artırdı
7 yıl aranın ardından sahnelere dönen Beyonce, konser verdiği İsveç'te enflasyonu artırdı
7 yıl aranın ardından sahnelere dönen Beyonce, konser verdiği İsveç'te enflasyonu artırdı
7 yıl aranın ardından sahnelere dönen Beyonce, konser verdiği İsveç'te enflasyonu artırdı
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Beyonce, İsveç, Magazin, Son Dakika

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