Bihter filminin başrollerinden Boran Kuzum ve Farah Zeynep Abdullah'tan ilk fotoğraf! - Son Dakika
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Bihter filminin başrollerinden Boran Kuzum ve Farah Zeynep Abdullah'tan ilk fotoğraf!

24.04.2023 11:52

Yakında vizyona girecek olan Aşk-ı Memnu filminin çekimleri başladı. Setten sızan ilk karelerde Bihter karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah ile Behlül karakterine hayat veren Boran Kuzum birlikte objektiflere yansıdı.

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin oynadığı Aşk-ı Memnu dizisi, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Günümüzde bile tekrar bölümleri büyük bir ilgiyle izlenen dizi "Bihter" adıyla film oluyor. Çekimleri başlanan filmin setinden kareler gelmeye devam ediyor.

BİHTER VE BEHLÜL'DEN KARE GELDİ

Filmde Bihter'i oynayan Farah Zeynep Abdullah ile Behlül'ü oynayan Boran Kuzum da setten ilk fotoğrafını paylaştı. Ayna karşısında poz veren yeni Bihter ve Behlül'ü pozu kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bihter filminin başrol oyuncuları Boran Kuzum ve Farah Zeynep Abdullah'tan ilk kare geldi

KADRODA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Merakla beklenen Bihter filminde Adnan Bey'e daha önce sayısız projede rol alan 43 yaşındaki başarılı oyuncu Osman Sonant hayat verecek. Filmde Bihter'i Farah Zeynep Abdullah, Behlül'ü Boran Kuzum, Nihal'i Helin Kandemir, Firdevs Hanım'ı Hande Ataizi, Peyker'i Nezaket Erden, Beşir'i Lorin Merhart, Matmazel'i ise Ebru Özkan oynuyor.

Bihter filminin başrol oyuncuları Boran Kuzum ve Farah Zeynep Abdullah'tan ilk kare geldi
Bihter filminin başrol oyuncuları Boran Kuzum ve Farah Zeynep Abdullah'tan ilk kare geldi
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Bihter filminin başrol oyuncuları Boran Kuzum ve Farah Zeynep Abdullah'tan ilk kare geldi Bihter filminin başrol oyuncuları Boran Kuzum ve Farah Zeynep Abdullah'tan ilk kare geldi

Farah Zeynep Abdullah, Nebahat Çehre, Boran Kuzum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bihter filminin başrollerinden Boran Kuzum ve Farah Zeynep Abdullah'tan ilk fotoğraf! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bihter filminin başrollerinden Boran Kuzum ve Farah Zeynep Abdullah'tan ilk fotoğraf! - Son Dakika
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