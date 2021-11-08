Bilge Öztürk, sevgilisi Daren Gerede Erkaya'yı kardeşleriyle tanıştırdı

Avukat Bilge Öztürk ile kendisinden 23 yaş küçük Daren Gerede Erkaya aşkı dolu dizgin devam ediyor. Bilge Öztürk, önceki gün sevgilisini kardeşleriyle tanıştırdı.

SAMİMİ ŞEKİLDE POZ VERDİLER

Bir dönem Megastar Tarkan ile aşk yaşayan avukat Bilge Öztürk, sevgilisini ailesiyle tanıştırarak ilişkisinde ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serdi. Dörtlü, uzun süre sohbet ederken, çektirdiği fotoğrafı da Instagram'dan paylaştı.

Daren Gerede Erkaya'nın annesi sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'de de oğlunun ilişkisine onay vermişti.