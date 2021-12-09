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"Bilmem mi" şarkısıyla dans eden öğrencilere konser vermek isteyen Sefo'ya izin çıkmadı - Son Dakika

"Bilmem mi" şarkısıyla dans eden öğrencilere konser vermek isteyen Sefo'ya izin çıkmadı

09.12.2021 20:19

İstanbul'daki bir okulda Sefo'nun "Bilmem mi?" şarkısına eşlik ederek dans eden öğrencilerin görüntüsü çok konuşuldu. Bu olay sonrası ünlü rapçi ise bu okulda konser vermek istemişti. Ancak Küçükçekmece Belediyesi'nden izin çıkmasına rağmen okulun kararı ile konser iptal edildi.

İstanbul Küçükçekmece'deki Arif Nihat Asya Ortaokulu'nda Sefo olarak tanınan Seyfullah Sağır'ın "Bilmem Mi?" şarkısını söyleyerek dans eden öğrencilerin görüntüleri günlerce sosyal medyada gündem olmuş ve milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. Bunun üzerine Sefo, Twitter hesabından "Küçükçekmece'deki bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz?" diye sormuş, Küçükçekmece Belediyesi'nin hesabından ise "Sizi ne zaman belediyemizde ağırlayalım?" cevabı gelmişti.

BELEDİYE İZİN VERDİ, OKUL İPTAL ETTİ

Habertürk'ün haberine göre Nihat Asya Ortaokulu'nda öğrencilerin heyecanla beklediği Sefo konseri iptal edildi. Konserin iptal edildiğini açıklayan Müdür Yardımcısı Hafize Polat, gerekçe olarak konsere dışarıdan da ilgi olabileceğini ve eğitimin aksayabileceğini söyledi.

YILIN EN ÇOK DİNLENEN ŞARKISI OLDU

Sosyal medyada viral olan videodaki Sefo'nun "Bilmem Mi?" şarkısı, Spotify'ın açıkladığı verilere göre Türkiye'de 2021'in en çok dinlenen şarkısı oldu.

Bilmem mi şarkısıyla dans eden öğrencilere konser vermek isteyen Sefo'ya izin çıkmadı

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, İstanbul, Konser, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Bilmem mi' şarkısıyla dans eden öğrencilere konser vermek isteyen Sefo'ya izin çıkmadı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: "Bilmem mi" şarkısıyla dans eden öğrencilere konser vermek isteyen Sefo'ya izin çıkmadı - Son Dakika
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