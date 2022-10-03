Bir Candan Erçetin klasiği... ÇIPLAK AYAK KONSER! - Son Dakika
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Bir Candan Erçetin klasiği... ÇIPLAK AYAK KONSER!

03.10.2022 16:38
Bir Candan Erçetin klasiği... ÇIPLAK AYAK KONSER!

Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Candan Erçetin, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza attı.

KerkiSolfej organizasyonun gerçekleştirdiği sonbahar konserleri kapsamında BtcTurk PRO sahnesinde İstanbullularla bir araya gelen Candan Erçetin, şarkılarının yanı sıra zarafetiyle de kendine hayran bıraktı. Sevenlerini 'Hayranım Sana' şarkısıyla selamlayan Erçetin:

"Bu şarkıyı size ithafen söyledim ve o yüzden de ilk şarkı olarak seçtim." sözleriyle açık havayı dolduran misafirlerinden büyük alkış aldı.

Harbiye Açıkhava'ya özel oluşturduğu repertuarında 90'lı yıllardan şarkılarına da yer veren sanatçı, şarkıları sevenleriyle hep bir ağızdan coşkuyla söyledi.

Konserinin sonlarına doğru ritmi artıran Erçetin, kendisine eşlik eden seyirci korosuna teşekkür etti.

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Finali 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı kutlu olsun diyerek 'Mülkiye Marşı'yla yapan sanatçı tüm şehitlerimiz, gazilerimiz ve Mustafa Kemal Atatürk'ü de anarak alkışlar eşliğinde gerçekleştirdi.

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Kaynak: Magazinkolik

Candan Erçetin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir Candan Erçetin klasiği... ÇIPLAK AYAK KONSER! - Son Dakika

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