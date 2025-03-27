Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğuna oturduğu, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü oynadığı Kanal D ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan 'İnci Taneleri' dizisinden kötü haber geldi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı dizi, eğer bir değişiklik olmazsa 45. bölümde ekrana veda edecek.
Konuk oyuncuların katıldığı fenomen dizide son olarak Kamil Güler rol alacak. Güler'in 'İnci Taneleri'ne Koray rolüyle dahil olacağı ve Selma Ergeç'in hayat verdiği 'Piraye'nin eski eşi 'Koray' rolüyle seyirci karşısına çıkacağı öğrenildi.
Son Dakika › Magazin › Bir dönem reytingleri alt üst eden İnci Taneleri dizisi final yapıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)