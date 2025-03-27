Bir dönem reytingleri alt üst eden İnci Taneleri dizisi final yapıyor - Son Dakika
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Bir dönem reytingleri alt üst eden İnci Taneleri dizisi final yapıyor

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Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde oynadığı 'İnci Taneleri' dizisi 45. bölümde ekran macerasını noktalayacak.

27.03.2025 10:23  Güncelleme: 10:40
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Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğuna oturduğu, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü oynadığı Kanal D ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan 'İnci Taneleri' dizisinden kötü haber geldi.

45. BÖLÜMDE VEDA EDECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı dizi, eğer bir değişiklik olmazsa 45. bölümde ekrana veda edecek.

Bir dönem reytingleri alt üst eden İnci Taneleri dizisi final yapıyor

KAMİL GÜLER DE EKİBE KATILIYOR

Konuk oyuncuların katıldığı fenomen dizide son olarak Kamil Güler rol alacak. Güler'in 'İnci Taneleri'ne Koray rolüyle dahil olacağı ve Selma Ergeç'in hayat verdiği 'Piraye'nin eski eşi 'Koray' rolüyle seyirci karşısına çıkacağı öğrenildi.

Bir dönem reytingleri alt üst eden İnci Taneleri dizisi final yapıyor

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Son Dakika Magazin Bir dönem reytingleri alt üst eden İnci Taneleri dizisi final yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • BURAK HANZADE:
    sıktı zaten akil yılmaz erdoğanın boş boş edebiyat yapması 53 14 Yanıtla
  • pol1qaz789:
    Sıktı ki ne sıktı hemde. Boş kurgularla ağır işleyen yayını ile kabız eden bir dizi. 44 7 Yanıtla
  • Bs19731973***:
    Zaten mantık hatası dolu bir dizi. Karakterlerin yaşını bari uydur be adam. Merdivenden iten çocuk 10 yaşlarında ve ana karakter 10 yıl yatıyor etti mi sana çocuk 20 yaşında üstelik en büyük çocuk. Hal böyle olunca en iyi ihtimalle nehir 19 özgür 18 yaşında yersen :)) Gel gör ki en küçük olan Özgür'ün yaşı 29 :)) Hadi onuda geçtim bu ne genç sevdası be adam bari diziye sonradan giren kadını kendi yaşına denk yap memlekette oyuncu mu kalmadı. Bence saçma sırrın açıklandığı anda bitmeliydi. 24 2 Yanıtla
  • Keser Sapı:
    şu karakterlerın hepsını bır odaya doldur. aralarında muhabbet etsınler akıcı sekılde. dızıden on kat daha guzel olur ve cok ızlenır 12 4 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    tüh tuvalet terliği sarı bez bahçeli evde dinlenirken sevdiğim en iyi dizi demişti ona yazık oldu 4 7 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    Tamamen hayal mahsülü ...çıkmaza girdi...final kaçınılmaz oldu..eminim yılmaz erdoğan da bıkmış artık...''bir demet tiyatro '' işte... 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    SIKTI DİYEN BOŞ YORUMCULAR. ...SİKTI DİYORSUNUZ IYİDE YÜZLERCE KANAL VAR EY SIKILANLAR KUMANDA ELİNİZDE NEDEN BAŞKA KANALA GEÇMEDİNİZ. HEM SIKTI DE HEMDE İZLE. ..SIRUN DİZİDE DEĞİL BEYNİNİZDE 2 1 Yanıtla
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