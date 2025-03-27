Bir dönem reytingleri alt üst eden İnci Taneleri dizisi final yapıyor

Bs19731973***:

Zaten mantık hatası dolu bir dizi. Karakterlerin yaşını bari uydur be adam. Merdivenden iten çocuk 10 yaşlarında ve ana karakter 10 yıl yatıyor etti mi sana çocuk 20 yaşında üstelik en büyük çocuk. Hal böyle olunca en iyi ihtimalle nehir 19 özgür 18 yaşında yersen :)) Gel gör ki en küçük olan Özgür'ün yaşı 29 :)) Hadi onuda geçtim bu ne genç sevdası be adam bari diziye sonradan giren kadını kendi yaşına denk yap memlekette oyuncu mu kalmadı. Bence saçma sırrın açıklandığı anda bitmeliydi.