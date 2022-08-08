Avrupa Yakası'nın Simge Binasıydı... İstenen Fiyat Dudak Uçuklattı!

Gazeteci Arif Hür, "2004-2009 yılları arasında Avrupa Yakası'nda kurgusal mekan olarak kullanılan Sütçüoğlu Apartmanı'nın giriş katı kiralığa çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

İşte Arif Hür'ün dikkat çeken o yazısı:

"Avrupa Yakası, 2004 yılından 2009 yılına kadar Plato Film'in Taksim'deki Plato stüdyolarında çekilmişti. Dizide kurgusal mekan olarak Sütçüoğlu Apartmanı kullanılıyordu.

İstanbul Şişli'de bulunan tarihi konağın giriş katının kiralığa çıkarıldığını öğrendim. Tarihi konakta yer alan bir dairenin kiralığa çıkarılması hiç şüphesiz dizinin hayranlarını heyecanlanırdı.

"İSTENEN KİRA BEDELİ AYLIK 25 BİN TL"

Kurgusal olarak Burhan Altıntop karakterine ait olan 210 metrekare daire için aylık istenen kira bedeli 25 bin tl. Tarihi dairenin yıllık kiralık maliyeti ise tamı tamına 300 bin TL. Dairenin dükkan veya mağaza olma şartıyla kiralanacağını öğrendim.

Anlayacağınız son dönemde hızla artan konut fiyatları, ev ve iş yeri kiralarından Sütçüoğlu Apartmanı'da nasibini almış..."

AVRUPA YAKASI NEREDE ÇEKİLDİ?

Avrupa Yakası, 2004 yılından 2009 yılına kadar Plato Film'in Taksim'deki Plato stüdyolarında çekildi. Hikaye, Şişli ilçesinin Nişantaşı semtinde geçtiğinden, hikayeye bağlı olarak dizi içinde çeşitli kurgusal mekanlar oluşturuldu. Bu mekanlardan "Sütçüoğlu Apartmanı", "Sütçüoğlu Muhallebicisi", "Avrupa Yakası dergi ofisi" tüm sezon boyunca sabit kalırken, diğer kurgusal mekanlardan "Soho, Asparagus" ve "Havyar Restaurant" ise değişti.

AVRUPA YAKASI KONUSU?

atv'nin efsane dizisi Avrupa Yakası'nın senaryosunu, Gülse Birsel yazdı. Sütçüoğlu ailesi ve çevresindekiler ile Aslı'nın çalıştığı Avrupa Yakası isimli moda derginde çalışanların maceralarının anlatıldığı dizi yayınlandığı dönem büyük ilgi gördü. Maceralar, aşklar ve entrikaların konu edildiği dizinin oyuncu kadrosunda ise Gülse Birsel, Ata Demirer, Gazenfer Özcan, Hümeyra Akbay, Levent Üzümcü ve Engin Günaydın gibi isimler yer almıştır.