Eylül ayında seyirciyle buluşacak olan 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisi oyuncuları İtalya 'da yapılacak çekimlerin ardından Türkiye 'ye gelerek çekimlere devam edecek.

Kaynak: Snob Magazin

Seray Kaya, Bologna, Venedik, İtalya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Bir Küçük Gün Işığı Dizisinden İlk Kare Geldi - Son Dakika

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