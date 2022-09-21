Rooftop Festival İlk Kez İzmir'de! - Son Dakika
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Rooftop Festival İlk Kez İzmir'de!

21.09.2022 15:32
Rooftop Festival İlk Kez İzmir'de!

Bir sonbahar klasiği haline gelen ve geçtiğimiz günlerde 6.cısı düzenlenen Rooftop Festival, İstanbul'un ardından bu sene ilk defa İzmir'de katılımcılarını ağırlayacak. İzmir Rooftop Festival'de, şehrin en güzel 5 terasını 20'den fazla sanatçının performansı ile taçlandırarak katılımcılara tek bilet ile birden fazla mekanı gezme ve dilediği sanatçıyı dinleme imkanı sunacak

Türkiye'nin en ilgi çekici festivallerinden biri olan Rooftop Festival, yıllardır bir klasik haline gelen benzersiz festival ruhunu 1 Ekim tarihinde İzmir'e taşıyor.

Festivalin yaratıcısı Profun Creative Events, İstanbul'un ardından bu sene ilk defa İzmirliler ile buluşturmaya hazırlandığı İzmir Rooftop Festival'de, şehrin en güzel 5 terasını 20'den fazla sanatçının performansı ile taçlandırarak katılımcılara tek bilet ile birden fazla mekanı gezme ve dilediği sanatçıyı dinleme imkanı sunacak.

YAZA UNUTULMAZ BİR VEDA

"İstanbul'dan İzmir'e sevgilerle." başlığıyla duyurulan İzmir Rooftop Festival'de sanatçı performanslarının yanı sıra çeşitli workshoplar, eğlenceli aktiviteler, leziz kokteyl ve yemekler eşliğinde yaza unutulmaz bir veda edilecek.

Her zevke seslenen festival İzmir Rooftop Festival, 1 Ekim 2022 Cumartesi günü İzmir'de yer alan 5 farklı terasın kapılarını eş zamanlı olarak misafirlerine açması ile başlayacak. Her zaman olduğu gibi bu yıl da tüm teras ve deneyimlere katılım için tek bilet yeterli olacak.

Festival Detayları:

Teraslar/ Rooftops

Barcino

İzmir Marriott

Park Inn by Radisson İzmir

Renaissance Hotel İzmir

Zoi Terrace

Sanatçılar/ Artists

Oceanvs Orientalis

Ali Kuru

Beegee

Headwaters

Menachem 26

Ikaru (live)

Cihangir Aslan (live)

Analogdisko

Ayküt

Can Molti

Cihangir Çınar

Damla Tek

DJ Bey

Emir Üründül

Emre Can Swim

Eren Dutlu (live)

Fattish

Gez

Jamie S

Just D

Konuralp

Okan Güven

Steph

Two Minds

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Kaynak: Snob Magazin

İstanbul, İzmir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rooftop Festival İlk Kez İzmir'de! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

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