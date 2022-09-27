3'ncü evlilik yıl dönümlerini kutlayan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti baş başa romantik bir akşam yemeği yedi.
İkili mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Akkuş'un Şallı'ya ünlü bir markanın saatini hediye ettiği öğrenildi.
Ünlü çift geçtiğimiz aylarda boşanma iddiasına yanıt vermişti. Şallı, "İddialar gerçeği yansıtmıyor. Tatile gittiğimizde sürekli böyle haberler çıkıyor. Bu tip haberleri artık umursamıyoruz" demişti.
Son Dakika › Magazin › Boşanacakları öne sürülmüştü! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş el ele ortaya çıktı - Son Dakika