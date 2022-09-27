3'ncü evlilik yıl dönümlerini kutlayan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti baş başa romantik bir akşam yemeği yedi. İkili mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Akkuş'un Şallı'ya ünlü bir markanın saatini hediye ettiği öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Boşanacakları öne sürülmüştü! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş el ele ortaya çıktı - Son Dakika

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