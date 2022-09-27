Boşanacakları öne sürülmüştü! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş el ele ortaya çıktı - Son Dakika
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Boşanacakları öne sürülmüştü! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş el ele ortaya çıktı

27.09.2022 22:14

Bir süredir haklarında boşanma haberleri çıkan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti uzun bir aradan sonra Etiler'de el ele görüntülendi. İkilinin romantik halleri dikkatlerden kaçmadı.

3'ncü evlilik yıl dönümlerini kutlayan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti baş başa romantik bir akşam yemeği yedi.
İkili mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Akkuş'un Şallı'ya ünlü bir markanın saatini hediye ettiği öğrenildi.

Boşanacakları iddia edilen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş el ele görüntülendi

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Ünlü çift geçtiğimiz aylarda boşanma iddiasına yanıt vermişti. Şallı, "İddialar gerçeği yansıtmıyor. Tatile gittiğimizde sürekli böyle haberler çıkıyor. Bu tip haberleri artık umursamıyoruz" demişti.

Boşanacakları iddia edilen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş el ele görüntülendi
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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Boşanacakları öne sürülmüştü! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş el ele ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boşanacakları öne sürülmüştü! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş el ele ortaya çıktı - Son Dakika
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