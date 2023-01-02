Kuşum Aydın, 2023'te estetik yaptıracağını duyurdu: Genç görünmem lazım, kestireceğim yerler var - Son Dakika
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Kuşum Aydın, 2023'te estetik yaptıracağını duyurdu: Genç görünmem lazım, kestireceğim yerler var

02.01.2023 16:14

Kuşum Aydın, katıldığı bir davette 2023 yılında kendisinde değişiklikler yapacağını söyledi. "Kestireceğim yerler var" diyen Aydın, mide küçültme ameliyatı olacağını ve vücudundaki değişiklikler yaptıracağını söyledi.

Yıllar önce yaptırdığı estetik ve aldığı kilolarla değişen Kuşum Aydın lakaplı Muharrem Aydın Uğurlular, bir davette görüntülendi. Yeni yıl planlarından bahseden ünlü isim, vücudunda değişiklikler yapacağını söyledi.

"MİDE KÜÇÜLTÜP KİLO VERMEM LAZIM"

Temiz Magazin'de yer alan habere göre, 2023 yılında yenileneceğini söyleyen Kuşum Aydın, mide küçültme ameliyatını olacağını söyleyerek "Her ne kadar beni estetikçilerin kapısında yatıyor sansalar da hiç öyle bir şey yok. Bir kere estetik oldum onda da başıma sorun geldi. Güzel bir estetik ameliyat olacağım. Artık yenilenme zamanı geldi. Genç görünmem lazım. Kestireceğim yerler var. Sanat camiasının yüzde 50'si kesik mideli. Mide küçültüp kilo vermem lazım" ifadelerini kullandı.

'Kestireceğim yerler var' diyen Kuşum Aydın, yaptıracağı estetikleri sıraladı: Estetik yaptırıp midemi küçülttüreceğim
'Kestireceğim yerler var' diyen Kuşum Aydın, yaptıracağı estetikleri sıraladı: Estetik yaptırıp midemi küçülttüreceğim
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Kuşum Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuşum Aydın, 2023'te estetik yaptıracağını duyurdu: Genç görünmem lazım, kestireceğim yerler var - Son Dakika


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