Kuşum Aydın, 2023'te estetik yaptıracağını duyurdu: Genç görünmem lazım, kestireceğim yerler var

Yıllar önce yaptırdığı estetik ve aldığı kilolarla değişen Kuşum Aydın lakaplı Muharrem Aydın Uğurlular, bir davette görüntülendi. Yeni yıl planlarından bahseden ünlü isim, vücudunda değişiklikler yapacağını söyledi.

"MİDE KÜÇÜLTÜP KİLO VERMEM LAZIM"

Temiz Magazin'de yer alan habere göre, 2023 yılında yenileneceğini söyleyen Kuşum Aydın, mide küçültme ameliyatını olacağını söyleyerek "Her ne kadar beni estetikçilerin kapısında yatıyor sansalar da hiç öyle bir şey yok. Bir kere estetik oldum onda da başıma sorun geldi. Güzel bir estetik ameliyat olacağım. Artık yenilenme zamanı geldi. Genç görünmem lazım. Kestireceğim yerler var. Sanat camiasının yüzde 50'si kesik mideli. Mide küçültüp kilo vermem lazım" ifadelerini kullandı.