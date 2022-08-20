Pınar Altuğ, kendisine "Ne bitmez tatilmiş, sizin işiniz gücünüz yok mu?" diyen takipçisiyle tartıştı - Son Dakika
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Pınar Altuğ, kendisine "Ne bitmez tatilmiş, sizin işiniz gücünüz yok mu?" diyen takipçisiyle tartıştı

20.08.2022 11:19

Uzun süredir Yağmur Atacan ve kızıyla tekne tatili yapan oyuncu Pınar Altuğ, Instagram hesabından denizde çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Bir takipçisinin, "Ne bitmez tatilmiş, sizin işiniz gücünüz yok mu?" sözlerine karşılıki "Çevrenizde yazlığa giden kimse yok mu?" yanıtını verdi.

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki "Meltem" rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ Atacan, bir süredir eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile tatil yapıyor. Oyuncu, tatilde çektirdiği fotoğrafları da sık sık sosyal medya hesabından yayınlıyor.

"NE BİTMEZ TATİLMİŞ, İŞİNİZ YOK MU?"

1,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Altuğ, son olarak denizde çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Oyuncunun bir süredir tatil yapmasını eleştiren bir kullanıcı, "Ne bitmez tatilmiş. Sizin işiniz gücünüz yok mu?" yorumunu yaptı. Takipçisine cevap veren Altuğ da "Çevrenizde yazlığa giden kimse yok mu sizin" dedi.

Tatil yapan Pınar Altuğ'dan 'İşiniz gücünüz yok mu' diyen takipçisine cevap
Tatil yapan Pınar Altuğ'dan 'İşiniz gücünüz yok mu' diyen takipçisine cevap
Tatil yapan Pınar Altuğ'dan 'İşiniz gücünüz yok mu' diyen takipçisine cevap
Tatil yapan Pınar Altuğ'dan 'İşiniz gücünüz yok mu' diyen takipçisine cevap
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Son Dakika Magazin Pınar Altuğ, kendisine 'Ne bitmez tatilmiş, sizin işiniz gücünüz yok mu?' diyen takipçisiyle tartıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pınar Altuğ, kendisine "Ne bitmez tatilmiş, sizin işiniz gücünüz yok mu?" diyen takipçisiyle tartıştı - Son Dakika
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