Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki "Meltem" rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ Atacan, bir süredir eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile tatil yapıyor. Oyuncu, tatilde çektirdiği fotoğrafları da sık sık sosyal medya hesabından yayınlıyor.
1,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Altuğ, son olarak denizde çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Oyuncunun bir süredir tatil yapmasını eleştiren bir kullanıcı, "Ne bitmez tatilmiş. Sizin işiniz gücünüz yok mu?" yorumunu yaptı. Takipçisine cevap veren Altuğ da "Çevrenizde yazlığa giden kimse yok mu sizin" dedi.
Son Dakika › Magazin › Pınar Altuğ, kendisine 'Ne bitmez tatilmiş, sizin işiniz gücünüz yok mu?' diyen takipçisiyle tartıştı - Son Dakika