Bir taciz ifşası daha! Bu kez Gonca Vuslateri duyurdu!

Oyuncu Gonca Vuslateri, Black Friday indirimlerinde yoğunlaşan online satış taleplerine yetişebilmek için geçici olarak kargo şirketine işe giren bir erkeğin sosyal medyadan tacizine uğradı.

Vuslateri, fotoğraflarını paylaşan ve sosyal medya hesabı üzerinden tehdit eden şahıs hakkında şikayetçi oldu.

Vuslateri, Twitter hesabından şu paylaşımları yaptı:

Gündemim : Black Friday için ekstra elemanlar alan bir kargo şirketinden adresime teslim yapan kişi kişisel instagram hesabında fotoğraflarımı paylaşan "eve geldim yoksun epilepsi geçiricem artık nerdesin" gibi cümleler yazan bir sapık çıktı.. Şirket vs her yer arandı anlatıldı izah edildi. Fakat adam delirdi ve "or.. ben senin hayranınım sen kimsin beni ifşa ediyorsun.." gibi tehditlere başladı. Menajerim ve avukatım Şeyde Yıldırım devreye girdi artık bugün ve elbette bu şirketin de sorumluluğu. Üstelik en sık çalıştığımız şirket.

Bu talihsiz konudan anladım ki :Bu ülkede kadın olmak çok zor. Hele ki böyle durumlarda kim olursak olalım.. -fakat kamuya mal olmuş bir kimlik olduğunda işler her zaman daha da tehlikeli.. o güvenlik görevli apartmanlara özenmesek de biliyoruz ki hepimiz oralara gideceğiz sonunda.

Bu ülkedeki can güvenliği tehditleri mahalle kültürünü bitirecek belli ki.. ve biliyorum ki kapımda cirit atsa ve dalaşsak, kendimi savunurken adama zarar versem 'ben haksızım.' Can güvenliğimden emin olmadığım bu gece kapımın önüne emniyet ve güvenlik eşlik etsin diye gerekli yasal taleplerimi dile getiriyorum. Bilsin ki o her kimse yalnız değilim. Buradan o tehditlere de selamlar, sevgiler.. Mahkemede görüşeceğiz.. Adam arada yazıp tehdit edip duruyor arada siliyor.. hepsini takip ediyoruz."