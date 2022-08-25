Hilal Altınbilek ve Metin Hara'dan Üzücü Haber!

Oyuncu Hilal Altınbilek, bir yıldır kişisel gelişim uzmanı Metin Hara ile aşk yaşıyordu.

İkilinin evlilik kararı aldığı bile iddia edilmişti. Ancak son gelen haberler ikilinin hayranlarını üzdü.

KISKANÇLIK İLİŞKİYİ BİTİRDİ!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Hilal Altınbilek, Metin Hara'yla ilişkisini kıskançlık yüzünden noktaladı.

Kendini işine adayan Altınbilek'in, yeni projesi için çalışmalara başladığı öğrenildi. Çiftin, nisan ayında da ayrıldığı iddia edilmiş, çıkan haberlerin ardından Instagram'dan fotoğraf paylaşan Altınbilek iddiaları yalanlamıştı.

Metin Hara, bir dönem dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla uzun süre konuşulmuştu.

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

Hilal Altınbilek, 11 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede doğdu.

İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okurken oyunculuğa başladı. Bir güzellik yarışmasında ilk 5'e girdi ve fotomodel oldu.

2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, 2011 yılında yayımlanan Derin Sular adlı dizide yaşadı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı.

2016 yılında Hayatımın Aşkı adlı dizide Nil adlı karakteri canlandırdı. 2018 yılından itibaren Tims Productions yapımı Bir Zamanlar Çukurova adlı televizyon dizisinde Züleyha Yaman karakterini canlandırarak popülerliğini arttırdı.

Aynı yıl Çağan Irmak'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Çocuklar Sana Emanet adlı dram-gerilim türündeki sinema filminde Engin Akyürek ile başrolde yer aldı.

METİN HARA KİMDİR?

14 Haziran 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Metin Hara aslen Musevi aileden gelmektedir. Annesinin adı Mirey, babasının adı Nisim'dir.

İlköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra, orta ve lise eğitimini Üsküdar Amerikan Koleji'nde tamamladı. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde aldı. Üniversite hayatı boyunca geçimini sağlamak için reklam oyunculuğu yaptı. Mezun olmasının ardından Çapa Devlet Hastanesi'nde 1 sene stajyer fizyoterapist olarak görev yaptı.

2000 yılından itibaren profesyonel olarak 'enerji ile tedavi' üzerine çalışmalar yaptı. Kendi geliştirdiği 'enerji' tekniklerini, düzenlediği konferansla on binlerce insana anlattı. Ağır hastalıkları olan insanlara seminerler ve bireysel seanslar verdi. 2007 yılında 'Dinle Neyden' adlı filmde başrol oynadı. Uluslararası Ankara Film Festivali'nde en iyi genç yetenek ödülüne layık görüldü.

2008 yılında 'Trusthuman-İnsanagüven' projesini hayata geçiren Metin Hara, 'Başka Bir Dünya Mümkün' felsefesiyle bireysel seanslar ve toplu seminerler düzenledi.

2014 yılında 'Aşkın İstilası' üçlemesinin 1. kitabı olan 'Yol' kitabı, 100 binin üzerinde sattı, uzun süre en çok satanlar listesinde yer aldı. Metin Hara, Kansersiz Yaşam Derneği yönetim kurulu üyesidir.

METİN HARA ÖZEL YAŞAMI

1982 doğumlu olan Metin Hara, 2022 yılı itibarıyla 40 yaşındadır ve bekardır.

2017-2019 yılları arasında model Adriana Lima ile beraber oldu fakat çift evlenmeden ayrıldı. Son olarak oyuncu Hilal Altınbilek ile aşk yaşadı.

Metin Hara 1.75 metre boyunda, 65 kilo ve ikizler burcudur.