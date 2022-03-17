Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Hakan, Züleyha ile görüşmek için çılgın bir plan yapıyor! - Son Dakika

TIMS&B imzalı ve ATV ekranlarının oldukça sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz aylarda sezon finaline girerek izleyicisini üzmüştü. Başrollerinde Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi yeni sezonuna başladı. Yeni sezonda birbirinden heyecanlı olayların yaşandığı dizinin 128. bölümü ise merak ediliyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Mehmet Kara olarak tanıdığı ve evlenmek üzere olduğu kişinin silah kaçakçısı Hakan Gümüşoğlu olduğunu öğrenen Züleyha büyük bir yıkım yaşar. Züleyha, evlilik kararı aldığı Hakan'ı derhal hayatından uzaklaştırma kararı alırken, gerçeği kendisinden sakladığı için Fikret'e de tepki gösterir.

Hakan'la ilişkisini tamamen koparmak isteyen Züleyha, Fikret'ten Hakan'ın şirketteki hisselerini almasını ister. Hakan ise kendisiyle görüşmeyi ısrarla reddeden Züleyha'nın karşısına çıkabilmek için çılgınca bir hamle yapar. Çolak ise tüm bu yaşananları Çukurova'daki iktidarını sağlamak için bir fırsat olarak görür..