Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Hakan, Züleyha ile görüşmek için çılgın bir plan yapıyor! - Son Dakika
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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Hakan, Züleyha ile görüşmek için çılgın bir plan yapıyor!

17.03.2022 15:04

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümü 2018 yılı Eylül ayında yayınlanan dizinin başrollerinde ise Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı gibi başarılı oyuncular var.

TIMS&B imzalı ve ATV ekranlarının oldukça sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz aylarda sezon finaline girerek izleyicisini üzmüştü. Başrollerinde Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi yeni sezonuna başladı. Yeni sezonda birbirinden heyecanlı olayların yaşandığı dizinin 128. bölümü ise merak ediliyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Mehmet Kara olarak tanıdığı ve evlenmek üzere olduğu kişinin silah kaçakçısı Hakan Gümüşoğlu olduğunu öğrenen Züleyha büyük bir yıkım yaşar. Züleyha, evlilik kararı aldığı Hakan'ı derhal hayatından uzaklaştırma kararı alırken, gerçeği kendisinden sakladığı için Fikret'e de tepki gösterir.

Hakan'la ilişkisini tamamen koparmak isteyen Züleyha, Fikret'ten Hakan'ın şirketteki hisselerini almasını ister. Hakan ise kendisiyle görüşmeyi ısrarla reddeden Züleyha'nın karşısına çıkabilmek için çılgınca bir hamle yapar. Çolak ise tüm bu yaşananları Çukurova'daki iktidarını sağlamak için bir fırsat olarak görür..

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Bir Zamanlar Çukurova, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Hakan, Züleyha ile görüşmek için çılgın bir plan yapıyor! - Son Dakika


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