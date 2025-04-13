TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşan "Bir Zamanlar İstanbul" dizisinin oyuncu kadrosunda önümüzdeki hafta ayrılık yaşanacak. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, Bozdağ Film imzalı "Bir Zamanlar İstanbul" dizisinde "Ogün" karakterine hayat veren Ümit Kantarcılar ekibe veda edecek.
Volkan Keskin'in yönettiği, Mehmet Bozdağ, Birol Tezcan ve A. Kadir İlter'in senaryosunu kaleme aldığı diziden Ümit Kantarcılar'ın hikayesi bittiği için ayrılacağı öğrenildi. Öte yandan, dizide önceki hafta Ogün'ün babası Kenan'a hayat veren Murat Daltaban da ayrılmıştı.
Son Dakika › Magazin › 'Bir Zamanlar İstanbul' dizisinde beklenmedik ayrılık - Son Dakika
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