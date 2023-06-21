Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın annesi dünyaevine girdi - Son Dakika
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Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın annesi dünyaevine girdi

Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın annesi dünyaevine girdi

21.06.2023 10:26

Kırgın Çiçekler ve Baraj dizilerindeki rolleriyle tanınan Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma dizisindeki Kumru karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Dün annesinin nikahına katılan oyuncu, Instagram hesabından tören boyunca çektirdikleri fotoğrafları paylaştı. Annenin bahçede yapılan nikahına çiçek desenli elbise ve kovboy botuyla katılan Yılmaz, paylaşımlarına sadece kalp emojisi ekledi.

Kırgın Çiçekler ve Baraj dizisinin ardından Yasak Elma dizisindeki Kumru karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Biran Damla Yılmaz, dün annesinin nikahına katıldı.

ANNESİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Yılmaz'ın annesi Ayşe Birsen Şen, bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle dünyaevine girdi. Bu anlamlı günde annesini yalnız bırakmayan güzel oyuncu, tören boyunca çektirdikleri fotoğrafları da Instagram hesabından yayınladı. Paylaşımlara herhangi bir not yazmayan oyuncu sadece kalp emojisi koymayı tercih etti.

Sevilen oyuncu Biran Damla Yılmaz, bahçede yapılan nikahta çiçek desenli elbise ve kovboy bot tercih etti. Oyuncunun annesi de kendi sayfasından paylaştığı nikah pozuna "Rabbim herkese iki cihan saadeti nasip etsin" notunu düştü.

Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın annesi nikah masasına oturdu
Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın annesi nikah masasına oturdu
Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın annesi nikah masasına oturdu
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Biran Damla Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın annesi dünyaevine girdi - Son Dakika


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