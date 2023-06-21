Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın annesi dünyaevine girdi

Kırgın Çiçekler ve Baraj dizisinin ardından Yasak Elma dizisindeki Kumru karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Biran Damla Yılmaz, dün annesinin nikahına katıldı.

ANNESİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Yılmaz'ın annesi Ayşe Birsen Şen, bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle dünyaevine girdi. Bu anlamlı günde annesini yalnız bırakmayan güzel oyuncu, tören boyunca çektirdikleri fotoğrafları da Instagram hesabından yayınladı. Paylaşımlara herhangi bir not yazmayan oyuncu sadece kalp emojisi koymayı tercih etti.

Sevilen oyuncu Biran Damla Yılmaz, bahçede yapılan nikahta çiçek desenli elbise ve kovboy bot tercih etti. Oyuncunun annesi de kendi sayfasından paylaştığı nikah pozuna "Rabbim herkese iki cihan saadeti nasip etsin" notunu düştü.