Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı - Son Dakika
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Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı

Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı

Yeni sezonda Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu Biran Damla Yılmaz, sete çıkmadan sözleşme koşullarında anlaşamadığı gerekçesiyle projeden ayrıldı.

30.08.2024 08:54
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Başrollerinde Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Engin Öztürk, Necip Memili, Meriç Aral, Serkay Tütüncü ve Uğur Yücel'in yer aldığı Sandık Kokusu dizisi 18 Eylül'de 2. sezonunu açacak. Yeni sezonda kadroya dahil olan Biran Damla Yılmaz ise çekimler başlamadan geri adım attı.

YENİ PROJELERİ DEĞERLENDİRECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Karsu'nun kuzeni Ayça rolüyle kadroya dahil olan Biran Damla Yılmaz, sete çıkmadan ayrılık kararı aldı. Oyuncunun sözleşme koşullarından dolayı anlaşamadığı için ayrıldığı öğrenildi. Oyuncu, yeni sezon için gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

Kırgın Çiçekler, Baraj, Hudutsuz Sevda ve Yasak Elma'da rol alan Biran Damla Yılmaz, son olarak Kopuk dizisinde rol almıştı.

Biran Damla Yılmaz, sete çıkmadan Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı
Biran Damla Yılmaz, sete çıkmadan Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı

Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • celal doğan: Eyvah biz ne yapcaz şimdi bittik 9 0 Yanıtla
  • Kemsl: bana bahçıvan lazımdı aslında isabet oldu 0 0 Yanıtla

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