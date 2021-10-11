Birce Akalay, hastaneye kaldırıldı! Taş düşüren oyuncu, operasyon geçirdi

Son dönemin en çok konuşulan isimlerden Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Böbreğinden taş düşüren oyuncu, küçük bir operasyon geçirdi.
Hafif ağrıyla atlatan Akalay, iki gün hastanede kaldıktan sonra taburcu oldu. Akalay, daha öncede böbreklerinden dolayı sık sık hastaneye gidiyordu. Koronavirüs nedeniyle ziyaretçi kabul edilmediği için Akalay, tek başına tedavi gördü.
Özel hayatıyla da gündemden düşmeyen oyuncu, mimar Erdem Hamza'yla yaz aylarında yeni bir aşka yelken açmıştı.
Kaynak: Snob Magazin
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