Sarışın Birce Akalay\'ı gören tanıyamadı

Magazin

Özel hayatı, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarının yakın markajında olan Birce Akalay, son dönemde "Mezarlık", "Kuş Uçuşu" "Bir Cumhuriyet Şarkısı" gibi yapımlarda boy gösterdi.

Uzun zamandır meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay sevgilisi ile gittiği tatilden kareler paylaşarak sosyal medyayı hareketlendirdi.

Peş peşe fotoğraflar paylaşan Akalay'ın imajını değiştirdiği görüldü.

Saçını sarıya boyatan ünlü oyuncuyu görenler, onu tanımakta zorlandı.

Ünlü ismin son hali sosyal medyayı ikiye bölerken, paylaşımına binlerce yorum yapıldı.

Akalay, kendisine yapılan "Orada sarışın mısın sen?" yorumuna "Evet çok kısa bir süre, size özendim" yanıtını verdi.