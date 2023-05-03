Oyuncu Birce Akalay, seçim öncesi sosyal medyadan takipçilerine seslendi: Oylarımıza sahip çık - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncu Birce Akalay, seçim öncesi sosyal medyadan takipçilerine seslendi: Oylarımıza sahip çık

03.05.2023 12:05

Başarılı oyuncu Birce Akalay sosyal medya hesabından takipçilerine 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için seslenerek "Ben kahve severim sen çay tercihlerimiz değişiklik gösterebilir. Ama değişmeyen tek bir gerçek var, oylarımıza sahip çıkmamız gerektiği. Cumhuriyet tarihinin en önemli en kritik seçiminde oylarımıza sahip çık" dedi.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kalırken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaparak takipçilerine çağrı yaptı. Oyuncu Birce Akalay da Twitter hesabından paylaşım yaparak "Oyuna sahip çık" diyerek takipçilerine seslendi.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN KRİTİK SEÇİMİNDE OYLARIMIZA SAHİP ÇIK"

Twitter hesabından "Tercihlerimiz her ne olursa olsun, oylarımız önemli, oylarımız değerlidir. Bu sebeple ülkemizin dört yanından daha fazla gönüllüye ihtiyacımız olduğunu önemle belirtmek istedim. Sevgiler, güzel günler" sözleriyle bir video yayınlayan başarılı oyuncu, "Ben kahve severim sen çay tercihlerimiz değişiklik gösterebilir. Tıpkı 14 Mayıs'ta olacağı gibi. Ama değişmeyen tek bir gerçek var, oylarımıza sahip çıkmamız gerektiği. Cumhuriyet tarihinin en önemli en kritik seçiminde oylarımıza sahip çık, lütfen" şeklinde konuştu.

YORUMLAR (1)
  • Emiroğlu: Sen çık canım benim git müşahitlik yap öyle oturduğun yerde klavyeyle olmuyor o işler. Reis o kadar haklı ki hanginiz nemalanacaksınız acaba Cevap Yaz 43 22 Yayından Kaldır
500

Birce Akalay, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Birce Akalay, seçim öncesi sosyal medyadan takipçilerine seslendi: Oylarımıza sahip çık - Son Dakika


Son Dakika
13:39 TFF binasına silahlı saldırı davasında yargılanan Cüneyd Uslu, 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı
13:33 Esnaf ziyareti gerçekleştiren Babacan'a bir vatandaş sordu: Şu hareketinden annen-baban memnun mu?
13:31 TFF binasına silahlı saldırı davasında Cüneyd Uslu 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:51 Sırbistan Belgrad'da ilkokul öğrencisi babasının silahı ile 9 kişiyi öldürdü
12:44 Son Dakika: Sırbistan'da bir öğrenci babasının silahıyla okulu kana buladı: 9 kişi hayatını kaybetti
12:34 Esnaf ziyareti yapan Babacan'a bir vatandaş yaklaşıp sordu: Şu hareketinden annen-baban memnun mu?
12:20 Gözü dönen adam, kömürlüğü çağırdığı oğlunu öldürdü
12:16 PFDK'dan gelen cezanın ardından Ali Koç, İrfan Can Kahveci için özel uçak kaldırttı
12:10 PFDK ceza açıklar açıklamaz Ali Koç, İrfan Can Kahveci için özel uçak kaldırttı
12:01 AK Partili vekilden tepki çeken sözler: Önce uyarırız, uymuyorlarsa kulağını koparırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2023 13:51:30. #1.13#
SON DAKİKA: Oyuncu Birce Akalay, seçim öncesi sosyal medyadan takipçilerine seslendi: Oylarımıza sahip çık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement