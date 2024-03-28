Buckingham Sarayı Önünde Sütyensiz Model Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika
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Buckingham Sarayı Önünde Sütyensiz Model Şaşkınlık Yarattı

Buckingham Sarayı Önünde Sütyensiz Model Şaşkınlık Yarattı

Londra merkezli ünlü moda markası Poster Girl için çalışan bir model, Buckingham Sarayı'nın önünde sütyensiz dolaşınca büyük ilgi uyandırdı. Modelin cesur davranışı, markanın sezon ortası indirimlerini tanıtmak için özel bir görevde olduğu halde tartışmalara neden oldu. Poster Girl markası ise olayı sosyal medya hesapları üzerinden tanıtarak marka bilinirliğini artırmaya çalıştı.

28.03.2024 16:10  Güncelleme: 16:14
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Buckingham Sarayı'nınönünde sütyensiz dolaşan bir model, etraftaki insanlardan büyük aldı.

Londra merkezli ünlü moda markası Poster Girl için çalışan bu model, markanın sezon ortası indirimlerini tanıtmak için özel bir görevdeydi. Ancak seçtiği kıyafet ve sergilediği davranışlar, beklenenden çok daha fazla ilgi uyandırdı.

Sırtında ince bağlarla tutturulmuş aşırı mini elbisesi ve yüksek topuklu ayakkabılarıyla model, Saray'ın önünde cesurca yürüyüşe çıktı. Ancak ani bir hareket sonucu elbisesi kalkınca, arkası açığa çıktı ve izleyiciler arasında şaşkınlık ve rahatsızlık yarattı.

Gösterinin amacı indirimleri tanıtmak olsa da, modelin bu tarz bir tanıtım yöntemi pek çok kişi tarafından tartışma konusu oldu. Kimileri bunu cesur ve dikkat çekici bulurken, diğerleri ise kraliyet bölgesine yakıştıramadılar ve bu davranışı uygun bulmadılar.

Öte yandan, Poster Girl markası bu olayı sosyal medya hesapları üzerinden tanıtarak marka bilinirliğini artırmaya çalıştı. Ancak bu çaba, markanın nasıl algılandığı konusunda farklı görüşlere neden oldu.

Birleşik Krallık Buckingham sarayı etrafında reklam amacıyla, aşırı kısa elbise ile sutyensiz bir şekilde koşan model büyük tepki çekti
Birleşik Krallık Buckingham sarayı etrafında reklam amacıyla, aşırı kısa elbise ile sutyensiz bir şekilde koşan model büyük tepki çekti
Birleşik Krallık Buckingham sarayı etrafında reklam amacıyla, aşırı kısa elbise ile sutyensiz bir şekilde koşan model büyük tepki çekti

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Son Dakika Magazin Buckingham Sarayı Önünde Sütyensiz Model Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika

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