Üye Girişi
Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece neden intihar etti! - Son Dakika

Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece neden intihar etti!

31.01.2022 16:02

TRT1'de ekranlarında yayınlanan ve bir döneme damgasını vuran "Bizim Köyün Kızları" adlı programda yarışan Kübra Ece intihar etti. Evlilik hazırlığı yapan genç kadının nişanlısını evinde başka bir kadınla uygunsuz yakaladığı için canına kıydığı iddia edildi.

Bir dönem TRT1 ekranlarında hafta içi her gün saat 13.00'de izleyiciyle buluşan "Bizim Köyün Kızları" isimli yarışma programında yarışan Kübra Ece'nin intihar ettiği ortaya çıktı.

NİŞANLISININ İHANETİNE Mİ UĞRADI?

Kübra Ece'nin 4. kattan atlayarak yaşamına son verdiği öğrenildi. Nişanlısı ile evlilik hazırlıkları yapan Kübra Ece'nin intihar etme sebebi olarak nişanlısını evinde başka bir kadınla uygunsuz bir şekilde yakalaması olduğu öne sürüldü.

Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin sır intiharının perde arkası! Nişanlısını uygunsuz mu yakaladı?

FENOMEN ARKADAŞI DA DOĞRULADI

Genç kızın vefat haberini Ece'nin de arkadaşı olan, Instagram fenomeni Habibe Durkaya yaptığı paylaşımıyla doğruladı. Durkaya; "Babanla konuşana kadar inanmak istemedim. Neden gittin neden? Ben seni hep gülen yüzünle hazırlayacağım. BKK'nın (Bizim Köyün Kızları) meleği. Mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin sır intiharının perde arkası! Nişanlısını uygunsuz mu yakaladı?

KENDİSİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI

Kübra Ece'den geriye sosyal medya paylaşımları ve yarışmada kendini tanıttığı şu sözler kaldı: "29 yaşındayım. Muhasebe ile uğraşıyorum ama çok renkli bir karakter olduğum için esnaflığa adım attım. Ticaretle uğraşıyorum, fırıncıyım. Hayatımda hiç köye gitmedim. Köy hayatım olmadı. Hiç köye adım atmayıp, inek - koyun görmemiş bir kadının nasıl birinci olduğunu göstermek istiyorum azmimle inadımla. Çok inatçıyım"

YORUMLAR
500

Bizim Köyün Kızları, Evlilik, İntihar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece neden intihar etti! - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
16:02 Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece neden intihar etti!
15:57 Tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı! O anlar kameralara yansıdı
15:54 A Milli Takım'ın kalecisi Sinan Bolat Fenerbahçe'de
15:53 Son dakika! Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı!
15:31 Donan gölün üstünde futbol oynadılar! Eğlence anları drone ile görüntülendi
15:31 Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak?
15:26 Öğretmen atamalarında eğlenceli anlar! Genç öğretmenin atandığı ili duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oo tam da mevsimi
15:24 Sanal evreni sarsan skandal! Metaverse lobisinde bekleyen kadın, 3 erkeğin tacizine uğradı
15:22 Eğlence ölümle bitti! Olimpia'nın yıldızı Ivan Torres'in eşi başından vuruldu
15:18 Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Neriman sırrını Leyla'ya söylüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 16:12:10. #1.13#
SON DAKİKA: Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece neden intihar etti! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement