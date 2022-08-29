Türkücü İbrahim Tatlıses Bodrum 'da ölümden döndü ve trafik kazasında 2 ayağı da kırıldı. Araçta sıkışan İbrahim Tatlıses'in kaza haberini alan küs oğlu Ahmet Tatlıses küslüğü unutup olay yerine koştu. Babası için büyük çaba harcayan Ahmet Tatlıses hakkında İbrahim Tatlıses ise olay açıklamalar yaptı.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Kaza Yerine İlk O Koşmuştu! İbrahim Tatlıses'ten Oğlu Ahmet Tatlıses'e Zehir Zemberek Sözler - Son Dakika

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